Semnificatie: Ce inseamna atunci cand ai visat ca visezi

Una dintre cele mai ciudate experiente din timpul somnului este sa te trezesti si sa realizezi ca ai ramas intr-un alt vis.

Se spune ca visul in vis este frecvent in randul persoanelor cu o incarcatura energetica speciala. La aceasta concluzie au ajuns expertii care au studiat de-a lungul timpului fenomenul si comportamentul creierului in timpul unei astfel de experiente.

Expertii japonezi sustin ca persoanele care viseaza in vis sunt oarecum constiente de cel de-al doilea vis.

Majoritatea isi dau seama ca al doilea vis e doar un vis, dar, de cele mai multe ori, cand revin la visul initial totul devine un mister.

Ezoteristii, pe de alta parte, sunt de parere ca persoanele care au asemenea experiente primesc semnale ca fac anumite lucruri grestit in viata. Din acest motiv visului obisnuit i se mai adauga un vis, de cele mai multe ori complet diferit de visul initial, cel de baza.

De cele mai multe ori aceste vise apar in randul persoanelor care sufera de anxietate sau sunt in pragul depresiei.

Prin astfel de vise se previne starea de psihoza generala care se poate declansa oricand in cazul depresivilor.

Astfel, visul in vis se produce tocmai pentru a preveni depresia. Prin aceste vise creierul se protejeaza de starile negative.