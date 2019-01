Secrete din intimitate! Laura Cosoi, marturisiri despre sotul ei! Ce a facut barbatul la o saptamana dupa ce ea a nascut: ”Nu vrei sa…”

Laura Cosoi si-a gasit dragostea si linistea in bratele lui Cosmin Curticapean, sotul ei, iar acum a oferit detalii inedite despre relatia pe care o au.

In timp ce alte femei care aleg sa devina mame nu beneficiaza de sprijinul partenerului, Laura Cosoi se poate baza in totalitate pe Cosmin, dupa cum a marturisit ea intr-un interviu pentru Formula As.

”Pentru noi, venirea pe lumea a Ritei a repre­zentat o incununare a iubirii noastre si parca abia acum ne-am asezat cu-adevarat in matca. Pe de alta parte, eu am si noroc, intrucat Cosmin e un om si destept, si intelept. A fost alaturi de mine in fiecare clipa si e in continuare, adica am noroc de un barbat extrem de implicat, si ca sot, si ca tata – ca tata, doar ca nu alapteaza, in rest le face pe toate pentru Rita, exact la fel cum le fac si eu.

… As putea sa plec de-acasa linistita si o saptamana, Cosmin s-ar ocupa de ea la fel ca mine! Cred ca toate femeile isi doresc astfel de barbati si cred ca asa si-i si aleg, in ideea de a avea un partener in ade­varatul sens al cuvantului. Atat doar ca, din pa­cate, cand vine momentul-cheie, cand devin ma­mici, unele femei descopera ca, in realitate, barbatul lor nu e deloc partenerul pe care si l-au inchipuit. De-asta zic ca eu sunt norocoasa: s-a dovedit ca nu m-am inselat cand am vazut in Cosmin perechea, partenerul meu, omul cu care sa trec prin viata, umar la umar si la bine si la rau.

Cand urmeaza sa devii mama, te gandesti la barbatul tau, inclusiv din pers­pectiva lui „daca – Doamne fereste! – s-ar in­tampla ceva cu mine, as putea sa ma bazez pe omul de langa mine, c-o sa creasca pruncul, fara sa-i lip­seasca atentia si iubirea?”. Din fericire,… Cosmin e chiar mana mea dreapta! Intre noi doi e o uniune de-a dreptul magica, o po­trivire in toate, „functionam” excelent si in cuplu, si ca parinti. Noi nu avem niciun fel de ajutor in ceea ce o priveste pe Rita. Parintii nostri sunt in Iasi si in Targu Mures, nu ne-am luat nicio bona… de Rita ne ocupam doar noi doi!

In plus, Cosmin e si un tip extraordinar de profund, cu o intelegere a vie­tii profunda. Iti dau un exemplu: la nici o saptamana dupa ce am nascut, m-a intrebat „Nu vrei sa iesi ca­teva ore din casa, sa te duci la o cafenea, cu o prie­tena, sa iei aer, sa te destinzi putin…?”. Nu sim­team sa fac asta si nu m-am dus, dar faptul ca el de la el m-a intrebat, ca s-a gandit la starea mea psihica de dupa nas­tere, a insemnat enorm pentru mine”, a declarat Laura Cosoi pentru sursa citata.