Saptamana 13 de sarcina: dezvoltarea bebelusului si modificarile corpului mamei

Saptamana 13 de sarcina reprezinta sfarsitul primului trimestru. Este posibil ca o parte dintre neplacerile sarcinii, resimtite anterior, sa inceapa sa se estompeze. Modificarile la nivel fizic, psihic si hormonal continua, iar trecerea spre urmatorul trimestru vine si cu alte manifestari ale starii de graviditate necunoscute pana acum.

Desi fatul din pantece nu poate fi vizibil, iar uterul nu este foarte mare pentru ca burtica sa te tradeze, aceasta este perioada in care incep sa se evidentieze destul de multe dintre semnele sarcinii.

Ce se intampla in uter cu bebelusul?

Fatul din uter are acum aproximativ 8 cm si cantareste in jur de 28 de grame. Placenta creste si ea si atinge 500 de grame. Micutul tau este de marimea unui fruct, cam ca un mar. Capul este mai mare, reprezinta jumatate din lungimea sa totala, ceea ce ii confera, inca, un aspect ciudat. Acum ochii sunt deja formati, pleoapele raman in continuare inchise deoarece sunt fuzionate, pentru a proteja globii oculari. In aceasta perioada se formeaza si corzile vocale.

Evolutia scheletului continua, bratele si picioarele sunt in plin proces de formare, musculatura se contureaza si bebelusul poate face miscari necontrolate.

In interiorul corpului micutului au loc transformari spectaculoase, intestinele se pozitioneaza in cavitatea abdominala in locul corect, apar si alte transformari spectaculoase, asadar poti afla de aici mai multe despre evolutia intrauterina.

Ecografia de sarcina la 13 saptamani il va arata de bebelus activ si jucaus, aceasta si pentru ca inca are spatiu la dispozitie pentru a se misca in voie. Micutul poate inghiti lichidul aminiotic ce il inconjoara, iar rinichii sai pot produce si excreta urina. (1), (2)

Care sunt principalele modificari in corpul gravidei?

Oboseala resimtita la inceputul sarcinii poate sa dispara sau inca mai poti resimti in unele zile acest simptom normal in situatia data. Greata poate sa isi mai faca remarcata prezenta. Balonarea, constipatia si sensibilitatea crescuta a sanilor odata cu marirea acestora nu dispar, se vor accentua pana spre finalul sarcinii. Durerile de cap pot fi mai rare incepand cu trimestrul doi de sarcina.

Daca te numeri printre femeile care au experimentat simptome neplacute in primul trimestru de graviditate si acum te simti mult mai bine, nu uita ca te vei confrunta cu alte simptome specifice pe care nu le-ai avut pana acum. Este posibil ca secretia vaginala sa fie tot mai abundenta. Culoarea alba, laptoasa si consistenta apoasa a secretiilor vaginale sunt normale, dar pericolul infectiilor locale nu a disparut. Igiena intima poate fi o provocare in aceasta perioada, iar spalaturile vaginale nu sunt o solutie.

Multe dintre viitoarele mama spun ca au un disconfort major la nivel gastric, refluxul gastroesofagian este normal pana la un punct, un motiv in plus sa renunti la ciocolata, citrice, alimente puternic condimentate, menta si cofeina, adica produse care favorizeaza senzatiile de arsura.

Poftele sau aversiunea resimtita fata de unele alimente inca se pot manifesta la 13 saptamani de sarcina.

Sexul este un lucru normal si te poti bucura de o viata sexuala activa daca nu ai contraindicatie din partea medicului care te ingrijeste in sarcina. (1), (3)

Pe toata perioada de graviditate ai nevoie de suplimentele alimentare special create pentru gravide, pe care sa le iei conform indicatiilor medicului specialist. Ecografiile si controalele medicale periodice, o data pe luna daca lucrurile decurg normal, sunt indicatori ai starii de sanatate si ai evolutiei bebelusului, necesari pentru ca amandoi sa primiti sprijinul adecvat. Daca observi scurgeri vaginale anormale, ai dureri abdominale puternice sau sangerari va trebui sa mergi de urgenta la medic pentru a evita riscul de pierdere a sarcinii.

Poti continua sa te bucuri si sa profiti de toate momentele deosebite din aceasta perioada, cu grija si acordand atentie simptomelor ce ar putea semnala unele probleme. Urmeaza sfaturile medicului, pune toate intrebarile pentru a afla cat mai multe despre ceea ce se intampla in corpul tau si cu bebelusul din pantece si incepe sa faci pregatirile pentru marea intalnire!

