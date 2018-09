Rugaciunea pe care ar trebui sa o rostesti in fiecare dimineata ca sa ai noroc si sa fii binecuvantat

O zi buna nu incepe cu o cafea buna, ci cu o rugaciune. Cel putin asta sustin unele voci, motiv pentru care iti recomandam sa rostiti rugaciunea ucenicului sfantului Siluan Atohonitul.

“Dumnezeul Cel vesnic si Facatorule al tuturor lucrurilor, Care in neajunsa Ta bunatate m-ai chemat din nefiinta la aceasta viata, Care mi-ai daruit harul Botezului si al noii nasteri de sus, Care ai pus pecetea Sfantului Duh pe madularele trupului meu in Taina Mirungerii si Care mi-ai dat dorinta de a Te cauta, Tu, singurul Dumnezeu Adevarat, auzi rugaciunea mea.

Eu n-am viata, lumina, bucurie, intelepciune sau putere, decat numai in Tine, Dumnezeule. Nu indraznesc sa ridic ochii spre Tine din pricina nedreptatilor mele. Dar Tu ai spus ucenicilor Tai: „Tot ce veti cere cu credinta in rugaciune veti primi”, si inca: „Tot ceea ce veti cere in numele Meu voi face”, de aceea indraznesc sa Te chem. Curateste-ma de toata intinaciunea trupului si a sufletului si invata-ma sa ma rog Tie. Binecuvanteaza aceasta zi pe care mi-ai daruit-o mie, nevrednicului Tau rob, prin puterea binecuvantarii Tale fa-ma vrednic in toata vremea si in tot locul de a vorbi si a lucra intru slava Ta, cu suflet curat, cu smerenie, rabdare si dragoste, cu blandete, pace, barbatie si intelepciune, si de a fi totdeauna patruns de prezenta Ta. In nemarginita Ta bunatate, Doamne, arata-mi calea voii Tale si daruieste-mi sa pasesc fara pacat sub privirea Ta.

Doamne, Tu Care cercetezi inimile si rarunchii, stii de ce am nevoie. Tu cunosti orbirea si nestiinta mea, dar cunosti si dorirea mea, durerile inimii mele si suferintele sufletului meu. De aceea Te rog asculta-mi rugaciunea si prin Sfantul Tau Duh arata-mi calea pe care trebuie sa merg. Si cand voia mea cea vicleana ma va conduce pe alte drumuri, nu ma cruta Doamne, da-mi doar putere pe calea sfinteniei Tale. Prin puterea dragostei Tale daruieste-mi sa ma lipesc de bine.

Pazeste-ma de tot cuvantul si fapta aducatoare de moarte sufletului meu, de orice miscare care ar putea sa jigneasca sau sa raneasca pe fratele meu, invata-ma ce trebuie sa spun si cum trebuie sa vorbesc. Iar daca voia Ta este sa tac, inspira-ma sa pazesc tacerea intr-un duh de pace, care sa nu pricinuiasca nici o intristare si nici o paguba aproapelui meu.

Intareste-ma pe calea poruncilor Tale, Doamne, si pana la ultima mea suflare nu ingadui sa ma indepartez de la lumina cuvintelor Tale, astfel ca poruncile Tale sa devina unica lege a fiintei mele, atat aici pe pamant, cat si in viata vesnica. Da, Doamne, Te rog ai mila de mine, cruta-ma in necazul meu si in deznadejdea mea si nu-mi ascunde calea mantuirii. Multe si mari sunt cererile mele, Doamne, si totusi eu nu uit uraciunea pacatului meu.

Ai mila de mine! Nu ma lepada de la Fata Ta din pricina indraznelii mele, ci mai curand sporeste in mine aceasta indrazneala si daruieste-mi mie, celui mai rau dintre oameni, sa Te iubesc dupa cum ai poruncit: cu toata inima mea, cu tot sufletul meu, cu toata mintea mea, cu toata puterea mea, cu toata fiinta mea. Da, Doamne, prin Duhul Tau cel Sfant invata-ma bunatatea, viata dreapta si cunostinta, ajuta-ma sa cunosc adevarul Tau inainte de a ma cobori in mormant. Lungeste-mi viata in aceasta lume, pana ce-Ti voi oferi o pocainta adevarata.

Nu ma smulge la jumatatea zilelor mele, nici in rastimpul cand sufletul meu este inca orb. Si cand Iti va placea sa pui capat vietii mele, spune-mi ceasul mortii mele, pentru ca sa-mi pot pregati sufletul sa Te intalneasca. In acel ceas de temut, fii cu mine, Doamne, si daruieste-mi bucuria mantuirii Tale. Curateste-ma de greselile cele ascunse si de toata nedreptatea tainuita in mine si daruieste-mi raspuns bun inaintea Infricosatoarei Tale Judecati.

Da, Doamne, in mare Ta milostivire si in nemarginita Ta iubire primeste-mi rugaciunea. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Sfant si Mare, Tu Insuti invata-ma smerenia Ta. Asculta-mi rugaciunea si miluieste-ma pe mine, pacatosul.

Amin”.