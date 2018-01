Refolosirea tigailor si oalelor vechi

In majoritatea bucatariilor gasesti destule tigai si oale, iar daca faci curatenia de primavara, probabil ca vei arunca orice tigaie, cratita sau oala pe care nu o mai folosesti.

Acest lucru nu este surprinzator, tinand cont ca ele se pot strica cu timpul. Totusi, de ce sa nu le dai o noua viata in loc sa le arunci?

1. Ghiveci de flori

Partea grozava a oalelor mici si mari este ca le poti transforma in aproape orice iti trece prin minte. Una dintre cele mai bune metode de a le refolosi este sa le transformi in ghivece de flori. Trebuie doar sa dai doua gauri pe fund pentru a avea scurgere.

2. Ia-le cu tine in camping

Alta metoda de a le refolosi este sa le iei cu tine cand mergi in camping in loc de ustensilele tale noi. Pe aceasta cale vor avea acelasi rol ca inainte.

3. Decoratiuni

Daca ai decis sa iti schimbi complet ustensilele de bucatarie, nu le arunca pe cele vechi. Le poti folosi ca piese decorative in bucatarie pentru un aspect mai interesant.

4. Jucarii de copii

Alt mod prin care le poti refolosi este sa iti lasi copiii sa le foloseasca la joaca. Copiilor le place sa se joace de-a oamenii mari. Acestia se vor simti ca niste bucatari adevarati daca le dai vechile tale tigai.

5. Cuier de prosop

Scoate manerele oalelor si instaleaza-le sub dulapurile suspendate pentru acces mai usor la prosoape. Le poti vopsi in aceeasi culoare ca si dulapurile sau intr-o culoare diferita pentru a le scoate in evidenta.