Presara bicarbonat de sodiu pe saltea si vezi ce se intampla

Magazinele sunt pline de produse de curatare care iti pot pune in pericol sanatatea, insa poti gasi un asemenea produs in bucatarie. In plus, este un produs sigur, capabil de a creea un miracol in casa ta.

Noi te invitam sa inveti cum sa folosesti bicarbonatul de sodiu pentru a economisi bani la curatatorie.

Saltea

Aceasta metoda de a curata o saltea va curata murdaria, pielea moarta, praful si va elimina mirosurile urate.

Mai intai aspira salteaua. Dupa aceea, folosind o strecuratoare imprastie in mod egal un pliculet de bicarbonat de sodiu pe toata suprafata saltelei. Lasa-l sa actioneze timp de cateva zile, preferabil o zi. Dupa aceea da iar cu aspiratorul pentru a curata bicarbonatul de sodiu.

Covorul si mobila moale

Ia un recipient si amesteca o lingura de bicarbonat de sodiu cu o lingura de detergent de rufe lichid (optional). Dupa aceea toarna o ceasca de apa fiarta si 4-5 linguri de otet de volum 9%. Amestecul va forma o spuma, asa ca foloseste un recipient mai mare. Amesteca bine totul si toarna solutia intr-un pulverizator.

Aspira covorul si mobila moale. Pulverizeaza solutia timp de 5-10 secunde, dupa care sterge suprafata cu un burete (daca este necesar, freaca zonele cu probleme). Repeta pana cand vei obtine rezultatul dorit, dar asigura-te ca lichidul nu uda materialul

IMPORTANT: Solutia de bicarbonat de sodiu si otet poate fi folosita pentru orice material, in afara de cele naturale.

Beneficiile bicarbonatului de sodiu

– este ieftin

– nu este toxic

– absoarde murdaria si umezeala

– inlocuieste produsele de curatare

– elimina mirosurile urate

– poate omori o multime de microorganisme