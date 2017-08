Povesti care dovedesc faptul ca notele din scoala nu conteaza in viata de adult

De cate ori nu am auzit in timpul scolii ca nu vei ajunge nicaieri in viata daca nu inveti din greu? Se pare ca este complet fals.

Noi am adunat cateva povesti despre cei care nu aveau deloc note bune la scoala, dar tot au avut succes in viata.

– Niciodata nu m-am descurcat la scoala, iar acum lucrezi cu clienti importanti ai Google. Eram printre ultimii trei copii din clasa, iar la sfarsit a trebuit sa ma mut la alta scoala. Ceilalti doi fac si ei bine in ziua de astazi. Sunt oameni creativi si de succes. Ultimul copil din cealalta clasa cu care petreceam mult timp la baie (eram deseori dati afara de la ore si ne ascundeam acolo) este un jucator faimos de rugby.

– Cel mai prost la invatatura copil din clasa mea a devenit marinar de lunga distanta. In ultimul an a fost in America Latina de doua ori, a calatorit prin jumatate de lume, iar recent s-a nascut primul lui copil.

– Niciodata nu am avut note bune la scoala si eram sub toti ceilalti copii la toate materiile, in afara de muzica si arte plastice. Acum lucrez pentru o companie mare din Madrid. Am un job neobisnuit. Caut spatii de reclame pentru clientii mei. De asemenea am si o specializare neobisnuita. As fi surprins daca ati gasi 100 ca mine in toata Europa. Predau marketing digital la un liceu prestigios din Spania. Acum ma uit inapoi si ma gandesc la profesorul meu de literatura care imi spunea ca o sa ajung sa matur pe strazi si rad.

– Colegul nostru care nu era bun la invatatura este neurochirurg. La scoala era rebel si nu avea deloc note bune. Era un fan inrait heavy metal. Cand a ajuns in clasa a 9-a o ajuta pe mama lui care lucra pentru o revista de lifestyle. Dupa ce a terminat liceul a mers la facultatea de medicina, a lucrat ca medic pe ambulanta apoi si-a aprofundat studiile. A absolbit, iar acum este un chirurg foarte respectat. Inca asculta heavy metal si chiar face parte dintr-o trupa.

– Sunt fondatorul si patronul propriei companii. Am schimbat scolile de 7 ori si mereu aveam note mici. Materiile de la scoala mi s-au parut mereu plictisitoare. In clasa a 10-a am incetat sa mai merg la anumite ore. Acum toti colegii mei au joburi obisnuite: manageri, soferi, agenti de vanzari.

– Mereu eram ultimul din clasa cand vine vorba de note. Nu luam nici macar 7, dar luam multi de 6. Dupa ce am terminat scoala am facut 2 facultati. Am lucrat pentru 2 ani intr-o companie mare, apoi am avut propria companie timp de 3 ani. Acum ma gandesc cum pot face lumea mai buna. Vorbesc rusa si japoneza fluent, invat sa cant la vioara, fac yoga si incerc sa ma educ cat mai mult. Toate astea imi arata ca nu conteaza notele.