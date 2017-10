Parintele Cleopa, despre cum sa te feresti de cele rele: ”Nimic rau nu o sa te atingă, daca ai astea 3 lucruri. Pot sa vina toti dracii din Iad ca nu au ce-ti face” – Iata ce trebuie sa faci

Duhovnicul Cleopa le-a dezvaluit credinciosilor care sunt cele trei lucruri sfinte care ii apara oriunde si oricand de toate relele.

Parintele Cleopa Ilie sustine ca nimic nu sta in calea acestor trei lucruri pe care oricine ar trebui sa le stie:

”Nici descantecele, nici vrajitoriile, nici fermecatoriile, nimic, nimic nu poate sa-ti faca nimeni, daca ai trei lucruri: daca postesti sfintele posturi, daca esti marturisit curat si daca mergi regulat la biserica.

Nu-ti poate face nimeni niciodata nici un rau. Pot sa vina toti dracii din iad ca nu au ce-ti face.

Odata ce te-ai marturisit si esti sub canonul duhovnicului ai intrat in taina lui Iisus Hristos.

De aceea cand se intampla ceva, o sfada in casa la voi, ori femeia, ori barbatul, ori un copil, stii care biruieste?

Ia sa-mi spuneti! Manca-v-ar raiul! Cel care va zice intai: „Iarta-ma, mama, ca am gresit” sau „Iarta-ma, barbate, ca am gresit” sau „Iarta-ma, femeie”, acela a biruit pe draci. In masura in care iarta, e si el iertat de Dumnezeu.

Nu cand ti-a zice unul „Iarta-ma”, tu sa-i zici:

„Du-te de aici, lasa ca te stiu eu cine esti!”, ca atunci esti mai rau decat toti dracii. Cand lui Petru apostolul i se parea ca e milostiv, L-a intrebat pe Mantuitorul, Doamne, de cate ori voi ierta pe fratele meu? Pana la sapte ori intr-o zi? Mantuitorul i-a curmat pentru vesnicie parerea asta: Petre! Nu de sapte ori, ci de saptezeci de ori cate sapte intr-o zi. Adica intotdeauna.

Chiar daca te-a batut unul, daca ii zici „iarta-ma”, ai biruit si pe diavolul si pe el. Ti-ai luat cununa de mucenic, daca ai cerut iertare. Se intampla in viata omului, in casa, cate nu se intampla? Care isi cere iertare intai, acela a biruit. Si el are plata mare la Dumnezeu si il linisteste pe celalalt”, sunt sfaturile parintelui Cleopa.