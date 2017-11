Pacat urias! Cand nu este bine sa ne inchinam

Multe persoane s-au obisnuit sa-si faca semnul crucii si in cele mai banale momente, fara sa-si dea seama ce pacat reprezinta acest gest.

Iata cateva din situatiile in care nu este vine sa va inchinati:

Nu va inchinati pentru a obtine un castig material

Se intampla de multe ori sa va inchinati pentru a obtine veridicitate, sau pentru a demonstra cinstea si increderea. Sau folositi cuvinte de genul: “Asa sa ma ajute Dumnezeu”. Nimic mai gresit! Nu faceti decat sa luati numele Domnului in desert.

Mai mult decat atat, sunt categorii de oameni care se roaga pentru a obtine castiguri materiale, la jocuri de noroc sau chiar si la Loto. Acest comportament este o greseala fatala.

E bine sa va inchinati si sa va rugati pentru sanatate si putere

Sfanta cruce nu este o bataie de joc! Trebuie sa ne rugam pentru sanatate si putere de munca, inainte de fiecare masa, cand sunteti tulburati, sau cand plecati in calatorie, cand bate clopotul, dimineata si seara inainte de culcare, cand intrati in biserica, cand au loc fenomene ale naturii: furtuni, fulgere, etc.