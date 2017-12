Orase moderne parasite deoarece nimeni nu vrea sa traiasca acolo

In fiecare an, noi orase sunt construite de la zero in intreaga lume. Cu toate acestea, nu isi gasesc intotdeauna locuitori. Sute de case de locuit noi sunt goale, stand in asteptarea eterna a proprietarilor lor.

Se pot gasi astfel de orase-fantome nou-nascute in diferite parti ale lumii.

1. Kangbashi, China

China este lider mondial in ceea ce priveste numarul de cladiri aflate in constructie. Noi orase sunt construite acolo in fiecare an, dar, in ciuda densitatii mari a populatiei, multe dintre ele raman goale.

Un motiv probabil este pretul extrem de ridicat pentru bunurile imobiliare. O alta teorie spune ca este asigurare in caz de razboi. Daca orasele chineze dens populate sunt atacate din aer, reconstruirea lor va costa o avere. Este mult mai ieftin si mai usor de stabilit populatia supravietuitoare in noile orase.

Cel mai mare oras fantoma chinezesc este situat in districtul Ordos, unde a fost descoperit un depozit bogat de carbune. In orasul Kangbashi exista mii de case, precum si infrastructura necesara, inclusiv un aeroport, parcuri, teatre, sculpturi stradale si un muzeu.

Constructia a inceput in 2001, iar acolo ar fi trebuit sa fie un milion de locuitori. Cu toate acestea, in prezent doar 2% din populatia planificata locuieste acolo.

2. Cirueña, Spain

La inceputul anilor 2000, Cirueña era un mic sat din nordul Spaniei. Dar cativa ani mai tarziu, un oras intreg proiectat pentru 10.000 de oameni a fost construit la periferia sa in timp record.

Peste 100 de cabane si cladiri cu mai multe apartamente au fost construite acolo cu restaurante, magazine, piscine si chiar club de golf. Totusi, anul 2008 a provocat o criza financiara globala, care a impiedicat asezarea orasului.

Acum, Cirueña are putin peste 100 de cetateni, dar toate functiile de infrastructura necesare functioneaza cum trebuie.

3. Tianducheng, China

In estul Chinei, exista o replica mica a Parisului: Tianducheng. Orasul a fost construit in acelasi stil, cu propriile Champs-Élysées, Notre-Dame de Paris si chiar o mica copie a Turnului Eiffel, care are o inaltime de 108 metri.

Orasul a fost construit in 2007 si a fost proiectat pentru 100.000 de persoane care doresc sa isi schimbe modul de viata rural pentru un oras urban.

Cu toate acestea, acum “Parisul din Est” nu are nici macar un sfert din populatie. Preturile pentru bunurile imobiliare s-au dovedit a fi insuportabile, ca si in alte locuri similare din China.

Tianducheng arata acum mai mult ca un mare platou de film francez, si de aceea noii soti iubesc sa il foloseasca pentru sesiuni de fotografie de nunta.

4. Thames Town, China

Un alt oras fantoma chinezesc, Thames Town, este o copie mica a Londrei. Ea ocupa doar 1 km patrati si a fost destinata unui numar de 10.000 de locuitori.

Are propriul rau Tamisa, case victoriene, o biserica gotica, cabine telefonice rosii si statui ale lui Harry Potter si James Bond. Bugetul pentru constructia orasului a fost de aproximativ 800 de milioane de dolari.

Orasul pseudo-european nu a reusit sa se stabileasca din cauza crizei financiare din 2008, care a aratat ca populatia chineza bogata pentru care a fost proiectat orasul a fost practic absenta. Foarte putini oameni isi puteau permite sa locuiasca in “Londra Chineza”, astfel incat orasul ramane un oras-fantoma.