Obiceiuri zilnice care va pot scurta viata fara sa realizati

Cand mananci, cum te uiti la televizor si o serie de obiceiuri de igiena pot parea inofensive, dar, in realitate, iti pot lua ani din viata.

Gustarea de a miezul noptii

Acea gustare dulce sau sarata de la miezul noptii careia nu ii poti rezista poate creste riscul de diabet. “Acest obicei sporeste riscul de afectiuni cardiovasculare si diabet deoarece cu timpul nu vei avea un nivel crescut de trigliceride doar dupa gustare, ci tot timpul.”, spune Ruud Bujis. Trigliceridele sunt grasimi periculoase care acumuleaza tesut gras (in general in jurul abdomenului) si nu poti sa scapi cu usurinta de ele. “Cel mai bun lucru pe care il poti face este sa mananci cat mai putin posibil noaptea si sa ai 11-12 ore intre masa de seara si micul dejun de a doua zi”.

Te uiti prea mult la seriale

Suntem de acord, Stranger Things da dependenta, dar vizionatul serialelor pana tarziu iti poate rapi ore pretioase de somn.

Intr-un nou studiu, adultii tineri care s-au uitat la seriale pana tarziu au raportat mai multa oboseala, mai multe simptome de insomnie, o calitate a somnului mai saraca si o mai mare vigilenta inainte de a merge la culcare. De fapt, acestia au avut o probabilitate de 98% mai mare de a avea o calitate slaba a somnului in comparatie cu omologii lor care nu s-au uitat la seriale, a aratat studiul. Chiar si o noapte pierduta de somn poate provoca somnolenta excesiva in timpul zilei, ceea ce te face mult mai probabil sa fii implicat intr-un accident mortal de masina sau un accident la locul de munca, spune Ilene M. Rosen.

Mananci prea multa sare

Daca pui sare in tot ce mananci, iti poti pune in pericol sanatatea. Excesul de sare cauzeaza 9.5% din totalul mortilor legate de dieta. Sarea in exces iti poate afecta inima si rinichii. Studiul a descoperit ca 45.5% din toate mortile cauzate de boli cardiovasculare, infarct si diabet de tip 2 au fost asociate cu consumul in exces de sare.