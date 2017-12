Obiceiuri zilnice care va pot face mai mult rau decat bine

Continuam sa cumparam si sa folosim produse care au fost create pentru a ne usura viata si ar fi greu sa ne imaginam ca rutinele zilnice inofensive efectuate de milioane de oameni ar putea ascunde orice potential pericol. Dar realitatea este pe punctul de a te surprinde.

Am facut o lista cu lucrurile pe care le folositi in fiecare zi, dar care va fac mai mult rau decat bine.

1. Sticle de apa si termos portabil

Aproape toate sticlele pe care le folosim zilnic sunt fabricate din materiale plastice din policarbonat, care contin o substanta chimica industriala toxica numita bisfenol-A (BPA). Aceasta substanta chimica produsa de om poate afecta procesele corporale de reparare celulara, crestere, nivelul de energie si reproducere.

Nivelul de BPA eliberat depinde de temperatura apei: cu cat este mai fierbinte, cu atat mai multa substanta chimica ajunge in corpul vostru.

Sfat: Consumati bauturi calde din cani din sticla, portelan sau lut. Daca aveti nevoie de o termos pentru bautura dvs. fierbinte, alegeti una din otel inoxidabil sau plastic din polietilena.

2. Sucul de fructe si fructele deshidratate

Sucul de fructe este o bautura nesanatoasa datorita zaharului pe care il contine. Dar, impreuna cu fructele uscate, contine, de asemenea, dioxid de sulf, care este folosit ca un conservant pentru a prelungi termenul de valabilitate. Cei care sufera de astm sau sunt sensibili la sulfit ar trebui sa evite aceste produse. Acestea ar putea provoca probleme grave de sanatate, de la dificultati de respiratie la alergii care pun viata in pericol si chiar la moarte.

Sfat: pentru a evita sulfiti, alegeti branduri ecologice care nu folosesc conservanti. Fructele uscate ecologic nu vor tine mult timp, dar inghetarea poate prelungi in mod semnificativ perioada de valabilitate. Luati legatura cu medicul dumneavoastra daca sunteti sensibil la sulf.

3. Ambalajul de la fast food

Majoritatea mancarurilor noastre preferate de tip fast food sunt ambalate in recipiente care au o acoperire chimica rezistenta la grasimi. Aceasta poate contine compusi fluorurati, care pot afecta un embrion in crestere sau un copil mic. Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor enumera urmatoarele consecinte posibile: schimbari in crestere, comportament si invatare, scaderea fertilitatii, interferenta cu hormoni naturali, cresterea colesterolului si riscul de cancer.

Cantitatea de compusi fluorurati care intra in corpul nostru depinde de temperatura alimentelor, de tipul alimentelor si de durata in care se afla in ambalaj.

Sfat: Daca nu puteti rezista fast-foodului, incercati sa mancati in restaurant, nu la pachet. Puteti gasi intotdeauna un loc care serveste alegerea dvs. preferata pentru fast-food pe o farfurie.