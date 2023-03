Cum sa nu mai ramai fara bani. Obiceiuri legate de bugetul familiei de care trebuie sa scapi

Daca nu reusiti sa va organizati bugetul familiei in asa fel incat sa va dramuiti banii pana la urmatorul venit stabil, iata unde gresiti: exista o serie de obiceiuri de care daca ati scapa cu siguranta ca v-ar ajunge fondurile.

Obicei prost: Depasirea bugetului.

Cum rezolvi problema: A-ti face bugetul poate parea in prima faza o chestie extreme de complexa dart e asiguram ca nu e nicidecum asa, ba chiar e foarte simplu. Tot ce trebuie sa faci este sa urmezi regula proportiei 50-30-20: 50% din bugetul casei trebuie alocati pentru acoprirea cheltuielilor primare (chirie, utilitati, sanatate, mancarea zilnica), 30% pentru distractie, haine si alte cheltuieli nevitale si in fine, 20% pentru plata datoriilor sau in cazul in care acestea nu exista, pentru economii.

Obicei prost: Cumparaturi de care nu ai nevoie.

Cum rezolvi problema: Vestea buna: ai gasit o pereche de pantofi sexy care ti-au luat imediat ochii. Vestea proasta: Costa jumatate din salariu. Ce sa faci? Cand ai de luptat cu o asemenea tentative, pune in balanta pretul versus nevoia pe care o ai. Merita o pereche de pantofi noi atatia bani? Imi permit acea pereche? Chiar am nevoie de ei? La fel poti proceda de fiecare data cand urmeaza sa cheltui niste bani neplanificati. Am nevoie de o noua bluza pentru lucru? Am nevoie neaparat de un taxi pana acasa daca e vreme buna afara? … etc. In cazul in care stii ca nu te poti abtine, incearca o dieta monetara: in fiecare luni, scoate din cont exact atatia bani cash cati stii ca iti vor ajunge pentru o saptamana, pentru strictul necesar. Repeta aceasta operatiune pentru un timp, sit e vei obisnui cu economiile.

Obicei prost: Nu economisesti destul.

Cum rezolvi problema: Nimanui nu-I place sa se gandeasca la acest lucru dar, adevarul e ca, ghinionul te poate lovi oricand sip e neasteptate. Poti pierde slujba, poti fi implicate intr-un accident, alte cheltuieli neprevazute pot aparea oricand. Daca nu ai economisit destul pentru a face fata acestor probleme, ele vor fi cu atat mai grave si poti cade in cealalta extrema, cea a indatorarii peste puterile tale financiare. Pentru a te proteja, creaza-ti un cont destinat urgentelor, in care sa versi o parte din economiile lunare. Astfel, daca apare o situatie neprevazuta, ii vei face fata mai usor.

Obicei prost: Uiti de pensie.

Cum rezolvi problema: Da, esti tanara, varsta pensionarii pare extreme de indepartata, parca neverosimila. A te asigura financiar pentru batranete este insa unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le faci, in special acum, in tinerete, cand puterea de munca este maxima. Calculeaza cu atentie cate puncte ai adunat, cu ce sume contribuie angajatorul la asigurarile sociale si, in functie de aceste cifre, opteaza pentru o asigurare privata pentru pensii care sa te avantajeze din toate punctele de vedere. Tinand cont evident si de punctele de mai sus.