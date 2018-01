Obiceiuri ale persoanelor productive

Se intampla sa nu ai chef niciodata de munca si sa simti ca nu esti productiv? Cine ar fi crezut ca este atat de usor sa te apuci de treaba?

Fac din productivitate o prioritate

Cand vine vorba de a fi mai eficient la locul de munca, stiti elementele de baza, de a petrece mai putin timp lenevind, de a renunta la pauzele lungi cu colegii sau la discutiile interminabile care nu sunt legate de munca. Dar cercetarea arata o latura cu totul noua pentru productivitatea pe care nu ati realizat-o. De fapt, unele dintre lucrurile mici pe care le faceti in fiecare zi pentru a va ajuta sa deveniti mai productive va pot impiedica.

Se concentreaza pe fericire

Surpriza: Unul dintre cele mai mari obstacole in calea reusitei oamenilor este starea lor de spirit – de aceea majoritatea dintre noi ar putea sa foloseasca aceste sfaturi pentru a opri dezbaterea negativa. Un studiu realizat de Universitatea din Warwick din Marea Britanie a constatat ca oamenii mai fericiti sunt cu 12% mai productivi intr-un mediu de lucru decat omologii lor nefericiti. “Acest lucru are sens, mai ales avand in vedere faptul ca doua simptome comune ale depresiei sunt motivatia si atentia redusa”, spune Aparna Iyer, MD, psihiatru holistic si profesor asistent la UT Southwestern Medical Center din Dallas, Texas.

“Chiar daca o dispozitie scazuta nu va dezactiveaza complet functionarea, aceasta va poate reduce productivitatea pentru a va face mult mai putin eficienti”. Rezolvarea? Daca observati ca va straduiti sa mentineti o perspectiva pozitiva, incercati acest sfat pentru a deveni mai pozitiv. De asemenea, nu ezitati sa cautati ajutor.

“Tratamentul pentru sanatatea mintala va poate ajuta efectiv sa va evaluati obiectivele si sa va administrati simptomele”, adauga dr. Iyer. Acest lucru nu numai ca va va ajuta sa atingeti un echilibru intre viata profesionala si viata personala, dar o perspectiva noua va poate deschide noi oportunitati si schimbari necesare pe care nu le-ati avut in vedere niciodata.

Fac din fitness o prioritate

Stii nenumaratele beneficii ale exercitiilor? Va imbunatateste in mod serios starea de spirit prin eliberarea endorfinelor care va ajuta sa va simtiti bine si care va ofera o usurare a stresului si o crestere a productivitatii creierului. Chiar si explozii de 30 de minute de activitate fizica moderata pana la inalta, de trei pana la patru ori pe zi, pot contribui la indeplinirea obiectivelor personale si profesionale.

“Aceste beneficii psihologice ale exercitiului fizic pot aparea rapid dupa inceperea exercitiului fizic si cercetarile arata ca orice exercitiu aerobic – chiar si forme cu intensitate mica – poate fi eficient pentru dumneavoastra”, spune dr. Iyer. Daca nu sunteti cu adevarat fan al salii de gimnastica, ea sugereaza sa solicitati ajutorul unui prieten sau sa va alaturati unei clase de grup pentru a va mentine motivat si a crea un nivel de responsabilitate.