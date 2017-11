Oamenii de stiinta te atentioneaza sa nu imparti niciodata aceste lucruri cu altcineva

Inca din copilarie, parintii nostri ne-au invatat ca este bine sa impartim cu altii, fie ca este vorba de ultima bucata de bomboane sau de emotii si temeri profunde.

Cu toate acestea, atunci cand este vorba despre impartirea unor lucruri personale, exista o linie care nu ar trebui sa fie traversata de dragul propriei sanatati.

1. Palariile

Noi credem ca sunteti deja familiarizat cu capacitatea aproape magica a pieptenilor si periilor de a raspandi paduchi, mai ales la scoala. Cu toate acestea, aceiasi oaspeti nedoriti pe scalp pot veni de la dormit pe perna altcuiva sau purtand o palarie de prieten.

Data viitoare cand trebuie sa va ascundeti capul de soare, asigurati-va ca palaria pe care o purtati este a dumneavoastra.

2. Crema

Mastile, serumurile sau cremele de fata care vin intr-un borcan sunt elemente foarte personale de ingrijire a pielii. Pe masura ce scufundati degetul in ele in mod repetat, exista potential pentru raspandirea bacteriilor, mai ales daca le impartiti cu un prieten. Acest lucru poate duce la infectii fungice, eruptii cutanate, eczeme, psoriazis si multe alte probleme ale pielii. Nu impartasiti produsele dvs. de frumusete nimanui, pentru a evita numeroasele intalniri cu medicii.

Una dintre modalitatile prin care va puteti proteja pielea este sa cumparati produse in recipiente cu pompa pentru a preveni raspandirea bacteriilor.

3. Lenjeria intima sau sosetele

Impartiti multe lucruri, deci ce este in neregula cu impartirea lenjeriei? Totusi, trebuie sa va amintiti mereu ca unele zone ale corpului oamenilor sunt complet diferite. Impartirea lenjeriei de corp cu partenerul dvs. poate duce la infectii ale tractului urinar, la o intrerupere a germenilor genitali, eruptii cutanate, mancarime, etc. In ceea ce priveste impartirea sosetelor, acestea pot duce la ciuperci piciorului, infectii la calcai, mancarime si urticarie.

Fie ca este vorba de o sedere peste noapte sau de o relatie de lunga durata, asigurati-va ca aveti suficiente sosete si chiloti in sertar.