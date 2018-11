O cantareata celebra de la noi, marturisiri despre momentele traite zilele trecute, cand a fost cutremur:”Am aprins lumanarea…”

Una dintre cele mai indragite cantarete de la noi a marturisit ca a trecut prin momente dificile zilele trecute, cand Romania a fost zguduita de un cutremur puternic, de 5,8 grade pe scara Richter.

„Sincera sa fiu eu am ras acum, dar nu e rasul meu… am fost la Sfantul Dumitru si am cantat, la un doctor pe care il chema Dumitru, am stat acolo pana la unu noaptea…am ajuns acasa, m-am demachiat, am facut un dus si imi fac un ceai de tei. Atipesc la un moment dat…era doua jumate. M-am bagat in pat, am stins lumina si m-am asezat si a inceput zguduiala…incepe zguduiala …pe intuneric nu mi-am dat seama…m-am dus sa-mi caut actele de casa…am luat lumanarea am aprins-o cu bricheta…zic gata, ma duc sa-mi caut actele de casa…ca sa stie lumea ca am fost proprietareasa, am deschis usa sa vad daca e cineva, nu era nimeni, am incuiat usa, lumea de vizavi pleca…am 40 de icoane in casa…nicio icoana nu s-a mutat…nu s-a clintit deloc…mi-am zis tatal nostru”, a declarat Saveta Bogdan la Antena Stars.

Cutremurul s-a produs la ora 3:38 dimineata (ora de vara), in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime de 150 de kilometri si a avut magnitudinea de 5,8, fiind cel mai mare produs in tara noastra in ultimii ani.