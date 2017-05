Motivul pentru care trebuie sa imprastii sare in casa

Sarea a fost folosita ca si produs de curatare timp de secole. Este un dezinfectant non-toxic si care ofera rezultate impresionante.

Pe de alta parte, produsele de curatare din comert sunt plini de chimicale periculoase, fiind o amenintare pentru sanatatea noastra si a familiei.

Iata cateva moduri in care poti folosi sarea atat pentru curatenie, cat si pentru infrumusetare:

Te scapa de furnici: Pentru a elimina furnicile din casa si pentru a preveni reaparitia acestora pe geamuri, in bucatarie si in usi presara putina sare in aceste zone. Pe aceasta cale vei reduce umiditatea din casa.

Produs de curatare pentru casa si geamuri: Adauga cateva linguri de sare la 3,7 litri de apa calduta, amesteca si foloseste solutia obtinuta pentru a curata petele de pe geamuri.

Slefuieste cuprul, argintul si aliajul: Pentru a preveni decolorarea accesoriilor din cupru, aliaj si argint amesteca putin otet de mere si sare, apoi sterge petele pentru a le reda stralucirea de odinioara.

Desfunda scurgerea chiuvetei: Adauga sare in apa fierbinte si foloseste acest amestec pentru a desfunda chiuveta. De asemenea te va scapa de grasime si de mirosurile neplacute.

Previne hainele din a intra la apa: Pentru a preveni micsorarea hainelor si pentru a iesi fine din masina de spalat toarna sare in cuva.

Reda culoarea draperiilor si a covoarelor: Pregateste apa cu sare concentrata si inmoaie o carpa in amestec. Dupa aceea freaca covoarele, presurile si draperiilor pentru a elimina petele.

Tratament dentar: Amesteca sare cu apa si clateste-ti gura pentru a inlocui apa de gura. De asemenea te poate ajuta in cazul durerii de masea.

Albeste dintii: Amesteca sare si bicarbonat de sodiu in cantitati egale pentru a prepara un produs de albire natural.

Scrub: Amesteca sare si ulei esential de lavanda pentru a prepara un scrub natural. Aplica-l pe piele, lasa-l sa actioneze timp de cateva minute, dupa care clateste cu apa calduta.