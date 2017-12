Motivul pentru care nu se fac nunti in post

Postul, abtinerea de la anumite feluri de mancare si bautura. Postul poate fi de cateva saptamani sau doar de o zi.

Care sunt perioadele de post de peste an:

– Postul Pastelui dureaza 40 de zile, la care se adauga si Saptamana Patimilor, fiind si cel mai lung din an;

– Postul Craciunului – 40 de zile;

– Postul Sfintilor Apostori Petru si Pavel – trei saptamani;

– Postul Adormirii Maicii Domnului – doua saptamani;

– Saptamana Alba – sau saptamana branzei, precede Postul Pastelui;

– Miercuri si vineri (cu exceptia dezlegarilor).

Importanta respectarii posturilor:

«Postul este lucrul lui Dumnezeu, caci Lui nu-I trebuie hrana. Este viata si petrecerea ingereasca, pentru ca ingerii sunt fara hrana. Este omorarea trupului, ca acesta hranindu-se ne-a facut morti; si izgonirea patimilor este postul, caci lacomia intarata patimile trupului”, spunea Sf. Simeon al Tesalonicului.

Motivul pentru care nu se fac nunti in post:

Postul are la baza rugaciunea si smerenia, in timp ce o nunta presupune distractie. Cele doua evenimente nu sunt compatibile din acest punct. Avand in vedere ca la nunta se mananca toate tipurile de alimente, chiar si de dulce, nu este recomandat sa se faca in timpul postului.

In cadrul unei petreceri nu se poate respecta in totalitate grija pentru suflet si trup. Preotii sustin ca, chiar daca s-ar insista, mirii nu beneficiaza de slujba de cununare in mod integral, ci doar de o parte.

In conditii exceptionale, preotii dau dezlegare, insa doar episcopul poate face asta.