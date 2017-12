Motivul pentru care nu este bine sa usuci rufele in casa

Specialistii trag un semnal de alarma! Chiar daca aveti un balcon mic si afara este si o vreme urata, uscatul hainelor in casa nu este solutia.

Medicii spun ca pot provoca crize de astm.

Este important sa avem in casa locuri uscate in spatii deschis, deoarece mucegaiul se dezvolta cu usurinta in spatii umede si ca sunt eliberati spori care fac extrem de rau sanatatii.

Nu trebuie sa depozitati hainele in dulapuri unde exista umezeala, iar hainele nu trebuie sa le inghesuiti.

Baia si bucatatia este bine sa le aerisiti cum trebuie, prin a deschide larg ferestele.

Pentru a mentine o umiditate scazuta la interior, este indicat sa folositi un purificator de aer sau un umidificator.

Nu uitati, astmul este periculos atat pentru cei mici, cat si pentru adulti. Va puteti imbolnavi cu usurinta, prin inhalarea particulelor de praf sau mucegai.

O data instalata, boala nu poate fi tratata, ci doar ameliorata. Crizele se tin sub control cu ajutorul medicamentelor antiinflamatorii si bronhodilatatoare.