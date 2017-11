Motivul brutal pentru care nu ar trebui sa va asezati pe scaunele de la hotel

Sa ramai sanatos dupa o vancanta nu este atat de usor pe cat pare.Nu numai ca va stricati programul de somn, dormind mai putin decat in mod normal, dar va si expuneti la un mediu nou, plin de sute si mii de bacterii si germeni straini. Insa asta nu este singurul motiv pentru care va imbolnaviti mereu in vacanta.

In cazul in care credeati ca o camera de hotel va poate mentine in siguranta si ca va puteti simti acolo ca acasa, va inselati. Poate parea curata, insa analizata cu atentie ascunde numeroase bacterii.

Nu o sa ghiciti niciodata care este cel mai murdar loc/obiect dintr-o camera de hotel. Ei bine, desi pare greu de crezut, este scaunul.

“Multi oaspeti stau pe scaune sau fotolii dezbracati, si da, unii lasa pete pe tapiterie”, a spus Jenna, o angajata de hotel din New York, pentru Women’s Health. “Si de cele mai multe ori, petele sunt in principiu pur si simplu curatate pana cand nu mai pot fi vazute”. Ea recomanda sa se puna un prosop inainte de a lua un loc. Chiar daca petele au fost curatate, asta nu inseamna ca microbii au disparut definitiv din tesatura.

Daca nu verificati cu atentie camera in care urmeaza sa va petreceti vacanta, nu numai ca o sa aveti parte de mici neplaceri pe timpul vacantei, dar riscati sa duceti si acasa din bacterii, pe haine sau bagaje.