Motivele pentru care se ofera cadouri in luna decembrie

Luna decembrie este luna bucuriilor si a cadourilor, fiind si cea mai asteptata din an. Este perioada in care toata familia se aduna pentru a se bucura impreuna de linistea sarbatorilor.

Traditia cadourilor este una veche de peste 2000 de ani.

Mantuitorul, la nastere, a primit daruri de la magi

In fiecare an pe data de 25 decembrie este sarbatorita Nasterea Domnului Iisus Hristos. Aceasta sarbatoare a fost un prilej de bucurie , pruncul Iisus fiind adulat, sarbatorit si considerat salvatorul lumii. Magii i-au adus numeroase daruri (aur, smirna si mir), in semn de iubire si pretuire.

Oamenii au inteles, insa, din acest moment, ca oferirea de cadouri in preajma Craciunui este prilej de a-ti arata dragostea, pretuirea si iubirea.

Tamaia purifica locuinta

Tamaia purifica spatiul unde locuim si alunga spiritele rele. In urma cu 2000 de ani, dupa nasterea Mantuitorului Iisus, oferirea de tamaie simbolizeaza faptul ca persoana isi arata iubira, credinta si supunerea fata de El.

Mirul reprezenta la vremea respectiva sacrificiul Mantuitorului pentru omenire, pe care urma sa-l facala varsta de 33 de ani.

Acum vremurile s-au schimbat, iar oamenii se pregatesc inca de la 1 decembrie pentru cadourile de craciun. Cei mici le asteapta sub brad, iar adultii traiesc in luna decembrie povesti de suflet si iubire.