Motive pentru care este indicat sa ai o rutina zilnica

Starea voastra de spirit poate fi influentata de micile tabieturi de dimineata. Un zambet, o floare, o cana de cafea adusa la pat, toate astea va vor bine dispune instantaneu.

Ritualul zlnic iti perminte sa incepi ziua in forta

Amanarea alarmei e dimineata este un lucru inevitabil, insa nu face decat sa prelungeasca chinul. Cand in sfarsit reusiti sa va treziti ascultati stirile. Din pacate, acest lucru va face numai rau, avand in vedere ca majoritatea sunt negative, nu fac altceva decat sa va incepeti ziua intr-un mod negativ si dramatic. In cazul in care sunteti si meteo-sensibili, aceste episoade depresive nu fac altceva decat sa va indispuna si mai rau.

Un ritual de dimineata va permite sa priviti parta pozitiva a lucrurilor, iar daca lucrurile nu sunt tocmai bune in acea dimineata, sa faceti ceva in acest sens. Alegeti tinute mai vesele, chiar daca sunteti in discordanta cu vremea de afara.

Rutina de dimineata te ajuta sa-ti controlezi starile emotionale

Daca te trezesti cu o atitudine pozitiva asupra vietii ai multe sanse ca asa sa-ti continue ziua, deoarece asa functioneaza creierul uman, se leaga de tot ce este la indemana, primul gand, primul cuvant, prima impresie. Este recomandat sa ai o stica sau un pahar cu apa langa pat pentru a putea bea imediat ce te trezesti, sa nu te iei cu treaba si sa uiti.

Rutina zilnica te face stapan pe propriile emotii, deoarece stii exact ce faci si la ce te astepti. Important este sa ai o gandire pozitiva, sa faci afirmatii pozitive in jurul subiectelor care te intereseaza.

Ai o coerenta in ganduri

Atunci cand ai o rutina zilnica, acest comportament te ajuta sa ai o coerenta mai mare in ganduri. Astfel poti observa comportamentele distructive si sa le modifici. Iti poti incepe ziua printr-o plimbare de 10 minute, va avea un efect extrem de benefic pentru tine. In timp ce te plimbi, te poti gandi la restul probramului si te poti organiza putin. Nu uita sa zambesti in permanenta, asta te ajuta sa treci cu bine peste inca o zi.