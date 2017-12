Mituri pe care e rusinos sa le mai crezi

Oamenii de stiinta au petrecut mult timp si efort pentru a demasca aceste mituri. Cu toate acestea, mass-media si filmele continua sa le popularizeze.

Noi am ales cateva dintre cele mai faimoase mituri pentru a le desfinta complet.

1. Nu exista HIV

HIV (virusul imunodeficientei umane) se refera la retrovirusuri speciale care exista in cantitati si varietati mari. Multe animale au aceste retrovirusuri, iar virusul HIV este primul virus care a fost detectat la om. Apropo, Premiul Nobel a fost premiat pentru descrierea si descoperirea HIV.

2. Folosim doar 10% din creier

Creierul nostru lucreaza diferit, in functie de activitate. Cand citim carti, este implicata o anumita parte; cand ne sarutam, este alta parte. O persoana nu poate sa conduca o masina, sa cante la chitara si sa schieze simultan, si acesta este singurul motiv pentru care nu putem accelera activitatea cerebrala pana la 100%.

3. Incalzirea globala este o poveste de adormit copii

Din 1905, temperatura medie pe planeta noastra a crescut cu 0,86 ° C, ceea ce reprezinta o schimbare semnificativa. Daca cantitatea de gaze cu efect de sera nu scade, temperatura ar putea creste cu 2 ° C pana in 2040 si cu 4 sau 5 ° C pana in 2100. Și acest lucru va schimba sistemul climatic al Pamantului.

4. Ramai mai uscata daca alergi prin ploaie

Mitul spune ca, daca sunteti prinsi in ploaie torentiala fara umbrela, ar trebui sa alergati pentru ca veti iesi din ploaie mai repede si veti intalni si mai putine picaturi de ploaie. Cu toate acestea, un experiment recent a demonstrat ca mersul la pas obisnuit te ajuat sa ramai mai uscata. Experimentul a avut loc atat cu vant cat si fara, in aceeasi perioada de timp. In ambele cazuri, optiunea de mers pe jos a mentinut participantii mai uscati.

Oricum, pentru a nu fi nevoit sa-l verificati, amintiti-va mereu sa aveti o umbrela dupa voi.