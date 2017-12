Mituri foarte raspandite care au fost demascate

Foarte des, conceptiile gresite si convingerile raman in mintea oamenilor si rareori ne intrebam cat de adevarate sunt acestea.

Noi am gasit pentru tine cateva mituri pe care multi oameni le considera inca adevarate.

1. Te poti scufunda in nisipurile miscatoare si poti muri

Multe filme ne-au invatat acest lucru: daca intrati in nisipuri miscatoare, veti muri daca nu exista un prieten in apropiere pentru a va salva.

De fapt, nisipurile miscatoare sunt un amestec de apa si nisip. Deoarece densitatea unui astfel de amestec este mai mare decat densitatea apei, o persoana care se blocheaza in acesta pana la piept va pluti intr-o astfel de pozitie. Daca sunteti prinsi in nisip, cea mai buna decizie ar fi sa incercati sa va aplecati inapoi pentru a distribui greutatea in mod egal, apoi asteptati pana cand apa va impinge la suprafata.

2. Folosirea telefonului la benzinarie poate declansa un incediu

In ciuda mitului larg raspandit, utilizarea unui telefon la o benzinarie nu poate declansa un incendiu sau orice explozie, nici macar daca concentratia de vapori de benzina este foarte mare. Toate avertismentele privind utilizarea telefoanelor se refera in principal la undele radioactive produse de un telefon, care ar putea interfera cu activitatea sistemelor electronice ale pompelor de combustibil.

3. Cafeaua e facuta din seminte, nu boabe

Contrar parerilor, cafeaua este facuta din seminte, nu din boabe. Un tip de arbore de padure vesnic verde cu seminte rosii este folosit in productia de cafea. Numai dupa procesare obtinem boabele de cafea cu care toata lumea este obisnuita. De fapt, nu exista nicio legatura intre plantele de fasole si boabele de cafea.

4. Vitamina C poate preveni si trata racelile

Cercetarile medicale au aratat ca persoanele care consuma in mod regulat vitamina C sunt mai putin predispuse la raceli decat cei care nu o fac. Cu toate acestea, nu exista dovezi ca vitamina C poate combate efectiv infectiile si virusii.

O raceala este o boala pe baza de virus, iar vaccinarea este cea mai buna metoda de prevenire a acesteia. Puteti incerca numai sa scutiti simptomele atunci cand consumati vitamina C. Singura recomandare pentru tratament este odihna si o multime de lichide.