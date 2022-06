Mircea Bravo s-a casatorit! Cum arata Georgiana, sotia celebrului vlogger de la Cluj

Mircea Bravo s-a casatorit, spre marea surprindere a fanilor sai! Multi s-au intrebat cum arata, de fapt, Georgiana, sotia faimosului vlogger. Acum a fost lamurit misterul, dupa ce clujeanul a postat o fotografie superba din ziua nuntii, in care apare alaturi de aleasa inimii lui.

Este urmarit de milioane de persoane si admirat pentru clipurile lui amuzante. A reusit sa isi atraga publicul numeros dupa ani de munca, dar acum este in topul vloggerilor din Romania. Cu toate acestea, clujeanul a fost mereu discret cu viata lui personala pana acum.

Mircea Bravo s-a casatorit. Cum arata sotia lui

De data aceasta insa, a ales sa le impartaseasca fanilor lui din bucuria marelui eveniment. Cu toate ca nunta a fost ieri, admiratorii s-au bucurat sa o vada pe mireasa chiar si la o zi distanta.

Asa cum ne-a obisnuit, Mircea a postat o fotografie superba cu sotia lui, alaturi de un mesaj amuzant.

„Sa stiti ca barbatul din dreapta sunt eu iar in stanga e Georgiana…sotia mea. Ieri ne-am casatorit si vreau sa va multumesc ca m-ati sustinut mereu si acum am cu cine sa impart energia pozitiva pe care mi-o trimiteti de fiecare data.”, este mesajul transmis de Mircea Bravo, pe retelele de socializare.

Ea este Georgiana, sotia lui Mircea Bravo. Sursa foto: Facebook

Felicitarile au curs imediat, iar printre cei care i-au felicitat pe cei doi tineri casatoriti se numara si Alex Dima, cel care are si el motive de bucurie dupa ce a devenit tata pentru a doua oara.

Asa cum era de asteptat, de la nunta nu a lipsit nici indragita Tanti Lenuta, partenera din clipurile amuzante ale lui Mircea Bravo.

”Ea e din judetul Bistrita-Nasaud. O cheama Georgiana. Suntem impreuna cam de un an de zile”, anuntase recent Mircea Bravo.

Conform informatiilor aparute in presa, s-ar parea ca tanara este mai mica cu 8 ani decat sotul ei. In plus, frumoasa bruneta lucreaza in mediul universitar.

