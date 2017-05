Metode simple prin care iti poti pastra hainele albe imaculate

Te poti asigura ca hainele albe raman curate timp indelungat daca ai grija de ele. De fapt, ingredientele din casa ta pot fi folosite pentru a pastra hainele tale curate.

Noi am adunat cele mai eficiente si populare metode prin care poti extinde viata hainelor tale.

1. Curata petele

Toarna 2 litri de apa intr-o oala mare si fierbe-o in clocot. Ia 3 lamai si stoarce-le. Amesteca o lingura de sare in apa fierbinte. Adauga sucul de lamei si un sfert de ceasca de detergent pudra. Lasa hainele la inmuiat timp de 40 de minute, apoi clateste-le in apa curata de 2-3 ori. Lasa-le la uscat.

2. Albeste tricourile albe

Toarna o lingura de bicarbonat de sodiu direct pe pete. Taie o lamaie pe jumatate si freaca partea taiata pe pata. Las-o sa actioneze timp de 15 minute, apoi spala tricourile ca deobicei cu apa calda.

3. Decolorant

Feliaza 2 lamai si adauga-le intr-un bol cu apa fiarta. Pune hainele albe in bol si lasa-le la inmuiat timp de 40 de minute. Dupa aceea spala-le ca deobicei in masina de spalat.

4. Spala hainele delicate

Amesteca o jumatate de ceasca de detergent cu o jumatate de ceasca de apa oxigenata si adauga 2 sferturi de apa calda. Inmoaie hainele in solutia obtinuta timp de 30 de minute, apoi clateste-le bine.

5. Spalat intens

Adauga un sfert de ceasca de apa oxigenata si 4 picaturi de amoniac la un sfert de apa. Lasa hainele la inmuiat in aceasta solutie timp de 10 minute, dupa care clateste-le bine.

6. Balsam de haine natural

Inmoaie hainele timp de 40 de minute intr-un amestec de 1 sfert apa calda si o jumatate de ceasca de otet. Daca doresti sa scapi de petele de transpirata toarna otet pe pete si freaca cu sapun.

7. Spala lenjeria

Pune lenjeria de pat intr-o galeata cu lapte acit si las-o la inmuiat 1-2 ore. Dupa aceea spal-o ca deobicei. Poti sa repeti acest procedeu daca este necesar.