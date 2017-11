Marturisirile lui Arsenie Boca: De ce este bine sa faci semnul crucii pe mancare

Marele duhovnic Arsenia Boca ii sfatuieste pe credinciosi sa faca semnul crucii pe fiecare preparat pe care-l consuma. “Faceti semnul sfintei cruci pe tot ce mancati: apa, ceai, cafea, prajitura, fructe, bautura, mancare, paine. De-ar fi dat chiar si cu otrava, Sfanta Cruce anuleaza tot ce este otravit”, spunea candva Arsenia Boca.

Vindecatorul Arsenie Boca mai dezvaluie in scrierile sale un remediu pentru persoanele cu pietre la fiere: “Fa-ti un ceai de ceai de limba cerbului cu coaja de portocala, dar neindulcit. Bea asa timp de cateva luni, 2-3 luni, bea asa în loc de apa si apoi du-te la control”.

Conform spuselor sale, ceaiul are rolul de a zdrobi pietrele si de a le transforma in nisip, ca mai apoi sa fie eliminate in mod natural.

Parintele avea un leac si pentru caderea parului: masarea scalpului cu galbenus de ou amestecat cu ulei de ricin, apoi se clatea bine cu otet de mere.

„Paralizia loveste de obicei pe cei nesatui de avere si poate fi mostenita. De obicei patimesc de cancer cei care nu postesc niciodata. Cancerul înca nu are leac si apare fara alte explicatii, decât ca o frâna pedepsitoare a desfrânarii stomacului. Se vede ca prin el se pedepseste lacomia mâncarilor si obârsia desfrânarii. Cei bolnavi sa tina regimul bolii în loc de post. Atunci când ai o problema, spune de 9 noi rugaciunea Tatal Nostru”, ii mai sfatuia Arsenie Boca pe credinciosi.