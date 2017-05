Manichiura ca la salon: Cum sa-ti faci singura unghiile in stilul Ombre

Stilul Ombre este la mare moda si in acest an. Ce inseamna Ombre? Ei bine, vopsirea parului sau a unghiilor in degrade, de la o culoare inchisa la una mai deschisa, insa fara sa se vada trecerea dintre culori.

Ti se pare o manichiura greu de realizat la tine acasa? Nimic mai gresit! Cu ajutorul acestui tutorial vei realiza ca este foarte simplu si ai nevoie doar de putina indemanare, un buretel de aplicare a fondului de ten, o oja alba mata, un lac de unghii transparent si cateva oje colorate.

Pasul 1

Se curata bine unghia naturala, se impinge cuticula si se pregateste pentru manichiura. Se aplica oja alba mata si se lasa sa se usuce bine. Este de preferat sa se aplice in doua straturi pentru o culoare mai intensa.

Pasul 2

Ai nevoie de un buretel de fond de ten pe care se aplica culorile alese, una langa alta, usor suprapuse.

Pasul 3

Cu buretelul imbibat cu oja se misca pe unghie, aproape pe loc, pana se obtine culoarea de intensitatea dorita.

Pasul 4

La final, dupa ce oja in degrade s-a uscat bine, se aplica un lac de unghii pentru o mai buna fixare si protectie.

In cazul in care ai depasit putin conturul, poti folosi un betisor pentru urechi, imbibat in acetona, pentru a curata cuticula atinsa cu oja.