Lucruri pe care profesorii doresc sa le cunoasteti despre dizabilitatile de invatare

S-ar putea sa crezi ca stii totul despre dizabilitatile de invatare, dar aceste informatii vor ajuta toate tipurile de elevi sa primeasca ajutorul si intelegerea de care au nevoie pentru a avea succes.

Exista multe tipuri de dizabilitati de invatare

Cand auziti despre dizabilitati de invatare, probabil ca va ganditi la elevii care au probleme cu cititul, scrisul sau matematica, care ar putea insemna dislexie, disgrafie si discalculie. Totusi, dizabilitatile de invatare sunt probleme de procesare neurologica care iau multe forme.

Acestea se pot manifesta prin auz (tulburari de procesare auditiva), vorbire (tulburare de procesare a limbii) si deficiente in domenii precum coordonarea ochilor-maini si interpretarea indicatiilor nonverbale. Deficientele de invatare nu pot fi vindecate, dar cu interventia si sprijinul adecvat, persoanele cu dizabilitati de invatare se pot descurca la scoala, la locul de munca si in viata. (Nu confunda deficientele de invatare cu ADHD.)

Disabilitatile de invatare afecteaza pe toata lumea

Deficientele de invatare sunt cele mai raspandite dizabilitati, conform Actului de Educatie pentru persoanele cu dizabilitati. Aproximativ 2,3 milioane de copii dintr-un total de 6,5 milioane de copii din invatamantul special au o dizabilitate de invatare. Deficientele de invatare nu discrimineaza; au impact asupra copiilor de orice etnie si nivel de venit. Pot rula in familii. Ele nu sunt tratabile prin medicamente. Cei cu dizabilitati de invatare au inteligenta medie sau peste medie, totusi 20% dintre elevii cu dizabilitati de invatare abandoneaza scoala.

Dislexia nu este acelasi lucru ca si un handicap de invatare

Cuvantul “dislexie” este utilizat in mod obisnuit ca un termen pentru dizabilitatile de invatare, dar este important sa nu folositi cuvintele in mod interschimbabil. Cu toate acestea, dislexia este cel mai cunoscut tip de handicap de invatare, deoarece are impact asupra lecturii, iar citirea este abilitatea fundamentala pentru succesul scolar. Modul in care profesorii ii invata pe copii sa citeasca are un mare impact asupra modului in care copiii cu dislexie se descurca la scoala. Din pacate, unele abordari ale citirii fac viata copiilor cu dislexie mai grea. Acestea sunt miturile despre dislexie pe care majoritatea dintre noi inca le credem.