Lucruri obisnuite pentru care poti avea probleme in alte tari

Unele lucruri pe care le faci in fiecare zi pot fi complet interzise in alte tari, deci este foarte important sa explorezi regulile si cultura tarii pe care o vei vizita in prealabil.

Noi am facut o lista cu lucruri comune care te pot duce in inchisoare in unele tari. Verificati-le pe toate deoarece unele legi sunt cu adevarat nebunesti.

1. Mestecatul gumei

Strazile din Singapore sunt uimitor de curate, iar numarul de legi referitoare la acest punct ajuta foarte mult. Ace?tia au amenzii uriase pentru deseuri, scuipat si fumat in zonele publice. Vanzarea de guma de mestecat in tara este total interzisa – puteti obtine o amenda pentru a incerca sa o importati. Numai anumite gume de mestecat, care sunt permise in scopuri medicale, pot fi gasite in farmacii.

2. Hainele provocatoare

In multe tari musulmane, pentru a nu atrage atentia nedorita in locurile publice, trebuie sa va imbracati modest, mai ales daca sunteti femeie. Hainele trebuie sa acopere varfurile bratelor si picioarelor, ele trebuie sa fie libere, iar lenjeria de corp sa nu fie vizibila. Iranul si Arabia Saudita solicita ca femeile sa-si acopere complet bratele si picioarele si sa poarte un batic. In Iran, daca nu respectati codul de imbracaminte, pedeapsa maxima va fi o solicitare de corectare. Dar in Arabia Saudita, puteti ajunge in inchisoare.

3. Oprirea pe Autobahn

Nu ai voie sa ramai fara combustibil pe Autobahn in Germania, un sistem de autostrazi controlat de Guvern. Nu poti sa te opresti pentru niciun motiv. Plimbarea este, de asemenea, strict interzisa pentru propria dvs. siguranta. Toate aceste lucruri va vor costa o amenda pentru ca va puneti in pericol pe voi si pe ceilalti soferi.

4. Taierea unui cactus

Unele plante native din Arizona, SUA, sunt protejate de legea statului. Daca le taiati, este considerat furt si poti ajunge in inchisoare pentru cativa ani. Furtul de cactu?i este destul de ridicat si dureaza zeci de ani pentru ca acestia sa creasca, astfel ca aceste masuri sunt necesare pentru a proteja flora nativa de distrugere.