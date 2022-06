Locuri din România cunoscute în întreaga lume

Unele locuri din România sunt cunoscute în întreaga lume, au fost descrise pe larg de publicații de prestigiu din străinătate și sunt vizitate anual de foarte mulți turiști veniți de peste granițe.

Așadar, iată care sunt 5 dintre cele mai cunoscute locuri din România în străinătate.

1. Casa Poporului – Este principalul magnet pentru turiștii străini care ajung în București. Această clădire este cunoscută la nivel mondial, din moment ce este una dintre cele mai mari din lume. Are o lungime de 270 de metri, o lățime de 240 de metri, înălțimea este de 86 de metri și are și 92 de metri sub pământ. Așadar, are 9 niveluri la suprafață și 9 subterane. Casa Poporului este a doua cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil ca suprafață din lume. Ocupă primul loc în topul celor mai grele clădiri din lume. Aici se fac și tururi organizate. Adulții plătesc 40 de lei, studenții 20 de lei, iar copiii 10 lei.

2. Castelul Bran – Unul dintre cele mai vizitate locuri din România, care se bucură de o reputație importantă la nivel mondial prin prisma legendei lui Dracula, una dintre cele mai cunoscute. Legenda lui Dracula a fost creată la finalul secolului al XIX-lea de scriitorul irlandez Bram Stoker și oamenii au făcut imediat legătura cu Castelul Bran, locul în care se crede că a locuit contele Dracula. Această legendă a mai fost popularizată de zeci de filme și seriale, jocuri video, dar și de casino. De altfel, în secțiunea pacanele NetBet poate fi accesat slotul Dracula, creat de compania Stakelogic. Acesta conține printre simboluri chipul lui Dracula, un bețiv, o doamnă, dar și alte elemente inspirate de magie.

3. Delta Dunării – Un loc cu un farmec aparte, o oază de liniște și de peisaje miraculoase. Este a doua deltă ca mărime din Europa, dar și cel mai bine conservată de pe Bătrânul Continent. Se află în patrimoniul mondial UNESCO de mai bine de trei decenii, iar aici vizitatorii pot descoperi peste 360 de specii de păsări, 45 de specii de pește de apa dulce, iar fauna este impresionantă. Știuca și somnul sunt cele mai cunoscute specii de pește ce pot fi găsite aici. Reptilele, amfibieni, crustacee, melci, moluște și alte insecte pot fi și ele văzute aici, alături de enoți, vidre de rău, mistreți, bizami, nurci europene și dihori pătați.

4. Transfăgărășan – Conform celebrei emisiuni Top Gear, acesta este cel mai spectaculos drum pe care au condus. Porțiunea de la barajul Vidraru până la Cărțișoara are o lungime de 91 de kilometri și oferă peisaje care îți pot tăia răsuflarea. Drumul de pe Transfăgărășan este foarte spectaculos cu virajele sale și anual este străbătut de foarte mulți turiști. Chiar dacă iarna este închis, vara drumul este traversat de foarte mulți oameni, însă ține cont că în weekend este foarte aglomerat.

5. Cimitirul Vesel de la Săpânța – Un loc cu un farmec aparte și total diferit față de ce te-ai aștepta de la un cimitir. Situat în localitatea Săpânța, Cimitirul Vesel este cunoscut la nivel mondial pentru că pe crucile mormintelor sunt atașate picturi din viața și ocupația persoanelor înhumate, dar și diverse mesaje amuzante sau care definesc persoane respective. În plus, crucile sunt viu colorate. Cimitirul are o vechime de aproape 90 de ani și a fost adesea mediatizat în presa internațională. Sunt peste 800 de morminte la Cimitirul Vesel, iar crucile sunt sculptate din lemn de stejar. Prețul de intrare la Cimitirul Vesel pentru turiști este de 5 lei. Dacă dorești să realizezi și fotografii mai trebuie să adaugi încă 5 lei.