Lidia Buble se viseaza mireasa! Artista a dezvaluit cum va arata rochia ei: ”Va fi una nonconformista!”

Relatia dintre Lidia Buble si Razvan Simion a starnit numeroase controverse de-a lungul timpului, insa cei doi au ignorat parerile celor din jur si au continuat sa se iubeasca.

In cadrul unui interviu pentru Adevarul, Lidia Buble a oferit detalii despre povestea pe care o traiesc si, mai mult de atat, a marturisit ca Razvan Simion nu i-a cunoscut parintii.

“Nu au reusit sa se cunoasca nici pana acum, dar nu vreau sa grabesc si sa presez lucrurile pentru ca tata are o fire mai dura, are anumite principii, si mi-a spus ca vrea sa cunoasca alesul doar in momentul in care hotaram sa ne casatorim. Mi-a spus: „Bai, fata, nu vreau sa imi aduci odata, la ceva timp, cate un baiat acasa. In momentul in care o sa-mi spui ca vrei sa te casatoresti, imi aduci baiatul, il cunoastem, stam de vorba, vine si te cere“.

Nu s-au cunoscut, dar sunt convinsa ca in momentul in care se va intampla le va face mare placere si se vor intelege foarte bine.”, a spus Lidia Buble, potrivit click.ro.

Ea a marturisit, de asemenea, si cum va arata rochia de mireasa: ”Rochia, bineinteles, una nonconformista, iar ziua una perfecta, cum isi imagineaza orice femeie, alaturi de familie, prieteni. Cu siguranta va fi o nunta foarte mare. Nu cred ca in cazul meu se va putea face o nunta restransa pentru ca eu am un neam foarte mare, am deja 30 de nepoti, 11 frati, plus cateva sute de verisori, deci nici daca as vrea, nu as avea cum. In neamul nostru, o nunta restransa inseamna vreo 300 de persoane.

Deci, o nunta in toata regula ajunge la vreo 500-600 de persoane. Chiar in vara aceasta se casatoreste ultimul meu frate si are vreo 500 de invitati. Pentru prima data, dupa 3-4 ani, reusim sa ne intalnim cu totii si de abia astept.”, a dezvaluit ea.