Legi nebunesti care exista doar in Coreea de Nord

Suntem mereu curiosi de ce se intampla in alte tari si locuri, dar printre cele mai mari enigme ale noastre este Coreea de Nord.

Am adunat cateva legi din aceasta tara care nu sunt de-a dreptul nebunesti.

1. Procent de 100% la vot

Este ilegal sa nu votezi in Coreea de Nord, asa ca toata lumea o face. La fiecare 5 ani se tin alegeri prezidentiale, dar opozitia nu poate castiga niciodata.

2. Permisiunea de a trai in capitala

Nu te poti muta in mod liber prin tara. Daca vrei sa traiesti in capitala va trebui sa ceri permisiune printr-o scrisoare formala catre Guvern, iar acestia vor decide daca meriti sau nu.

3. Esti obligat sa te uiti la postul national

Coreea de Nord are trei canale tv, iar toate sunt controlate de Guvern. De asemenea, cetatenii sunt obligati sa se uite la acestea pentru a fi la curent cu situatia politica si cu dezvoltarea tarii.

4. Trei generatii pedepsite

Daca o persoana din familie incalca legea, copiii si parintii vor fi si ei pedepsiti.

5. Doar tunsori aprobate

Iti doresti o noua tunsoare? Incearca sa alegi din aceste tunsori aprobate. Acestea sunt singurele permise.

6. Este ilegal sa detii o biblie

Nu este doar interzis sa o detii, dar vei fi si pedepsit.

7. Imigranti

Coreea de Nord are legi despre vizitatori si imigranti, insa sunt atat de vagi incat poti fi luat in custodie pentru ca esti imigrant in orice moment.