Laura Cosoi, marturisiri despre vacanta din Paris! Cum a atras Rita atentia celor din jur: ”Toti se mirau de…”

Laura Cosoi a crestinat-o pe Rita, pe fiica ei de curand, iar acum s-a bucurat de o vacanta de vis, in Paris, iar micuta a fost in centrul atentiei.

In cadrul unei postari pe blogul personal, Laura Cosoi a vorbit despre vacanta petrecuta in Paris, care a fost destinatia finala a vacantei.

”Salutari din Paris, destinatia finala a vacantei noastre, Orasul Luminilor si al Iubirii, un loc extraordinar, unde mi-am dorit sa ajung mai des decat am ajuns. Parisul are o energie care ma face sa ma reintorc intotdeauna cu drag, cu atat mai mult cu cat face parte din povestea mea si a lui Cosmin. In urma cu sase ani, cand inca aveam o relatie secreta, Parisul a fost orasul unde am petrecut prima vacanta impreuna. Si iata acum: ne-am asezat pe scarile Operei din Paris, asa cum am facut-o odinioara, numai ca in bratele noastre era si Rita. Viitorul este plin de surprize! Niciodata nu stim ce ni se pregateste!

Am avut parte de zile relaxante, in care am facut exact ce am simtit nevoia. Din cat am observat, Rita e si ea indragostita de Paris. E un copil cu care calatoresti usor, pentru ca nu e mofturoasa. Daca ii anticipam nevoile, nu avem probleme cu ea. Doarme oriunde – e adevarat, ziua mai putin, dar noaptea o doarme toata. Norocul nostru! Pot spune si ca a avut un real succes printre francezi: lumea ii admira parul bogat pentru un copil de varsta ei, freza simpatica si se mirau ca o tinem atat de dezbracata. Nici nu avem ce sa-i facem! Am invatat-o asa si, daca ii punem colanti si ii e cald, simte imediat disconfortul. 🙂

Am avut zile cu soare, care ne-au permis sa ne plimbam, am facut cumparaturi, ne-am bucurat de deliciile si atmosfera frantuzeasca. Ne-am simtit incredibil noi trei, pentru ca, se pare, este formula perfecta. Parisul e capabil sa te incarce cu o energie incredibila, dar noi acum privim deja spre viitor si ceea ce ne va mai rezerva el.”, a scris Laura Cosoi pe blogul personal.