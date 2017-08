Informatii despre Coreea de Sud care dovedesc cat de diferita e de Coreea de Nord

Coreea de Sud este o tara frumoasa cu o cultura bogata. Iubesc stilul de viata din vest, dar si-au pastrat foarte multe obiceiuri care nu sunt intelese de cei din afara.

Noi am descoperit multe lucruri surprinzatoare despre aceasta tare si ne-am decis sa le impartasim cu tine.

Operatiile estetice sunt extrem de populare

Conform unei recenzii, 1/5 femei din Coreea de Sud a apelat la chirurgia plastica. Operatiile de acest fel sunt considerate normale acolo. Parintii platesc de multe ori pentru operatia copilului lor ca si cadou de absolvire. Cele mai populare operatii sunt de albire a pielii, de extirpare a semnelor din nastere si de schimbare a formei ochilor. Si barbatii apeleaza la aceste operatii.

Este foarte scump sa mergi la stomatolog

Pentru acest motiv, coreeni au foarte mare grija de dintii lor. Se spala pe dinti dupa fiecare masa si dupa ce beau cafea. Deseori tin o periuta de dinti in geanta pentru urgente. In unele locuri poti gasi chiar si periute de dinti gratis in baie.

Au probleme cu vederea

Multi coreeni incep sa aiba probleme cu vederea de la o varsta frageda si poarta ochelari sau lentile de contact. De multe ori asta creeaza iluzia ca se nasc cu aceste probleme. Vederea lor se inrautateste deoarece studiaza foarte mult si au privirea fixata in telefoane/tablete/computere. Totusi, asta nu ii impiedica sa aiba rezultate impresionante. Campionul olimpic Dong-hyun vede doar 10%-20% din ce vedem noi insa a castigat multe medalii pentru tragerea cu arcul, dintre care 2 sunt de aur.

Toata lumea foloseste produse cosmetice

Femeile din Coreea au foarte mare grija de tenul si parul lor, folosind un mare numar de produse cosmetice. Nu ies niciodata din casa fara machiaj. Este imposibil sa vezi un barbat fara o coafura perfecta.

Fustele mini sunt foarte populare

Fustele mini si pantalonii scurti sunt foarte la moda. Acest articol de imbracaminte este considerat normal chiar si pentru femeile de afaceri. Cu toate astea, nu vei vedea niciodata o femeie cu decolteu.

Putini coreeni au incercat carne de caine

In ciuda stereotipului, doar o mica parte din coreeni au incercat carnea de caine. Exista din ce in ce mai multe persoane care incearca sa interzica consumul de carne de caine. Cei mai implicati sunt tinerii care au fost crescuti cu cainii ca si animale de companie. Nici statul nu incurajeaza locuitorii sa manance carne de caine.