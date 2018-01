Iata cum te pot face animalele de companie mai destept, mai puternic si mai rezistent la stres

Daca aveai nevoie de alte motive pentru a-ti iubi prietenul blanos, animalul tau de companie iti poate oferi aceste beneficii:

Animalele te ajuta sa uiti de respingere

Considerarea animalului dvs. ca parte a familiei va poate ajuta sa depasiti respingerea sociala. Un studiu realizat in revista Anthrozoös a cerut voluntarilor sa se gandeasca la o experienta din trecut cand s-au simtit respinsi, apoi sa numeasca o fotografie a unei pisici, unui caine, a unei persoane sau a unei jucarii. Cand au fost intrebati din nou despre sentimentele lor, cei care au numit un animal sau o jucarie cu calitati umane au avut sentimente mai putin negative decat cei care au dat nume de oameni. Cercetatorii spun ca oamenii sunt inclinati sa trateze animalele sau obiectele ca oamenii (de exemplu, atunci cand vorbesti cu animalul tau de companie) si sunt mai predispusi sa aiba trasaturi precum empatia si gandirea neconventionala pentru a-i proteja impotriva acestei negativitati.

Animalele de companie te fac sa te simti mai putin singur

Singuratatea a fost asociata cu boli de inima, boala Alzheimer si alte rezultate negative, dar adultii mai in varsta care detineau animale de companie aveau 36% mai putine sanse sa spuna ca sunt singuri decat cei care nu aveau unul, potrivit unui studiu. In special pentru cei care traiesc singuri, un animal de companie ar putea oferi interactiune sociala atunci cand alte persoane nu sunt in jur, spun autorii.

Amelioreaza starea de stres

Un mic studiu suedez a constatat ca voluntarii de sex feminin au avut un nivel mai scazut al hormonului de stres la 15 pana la 30 de minute dupa ce a mangaiat un caine. Avand propriul caine ar putea sa va dea si mai multe beneficii. Participantii care detineau caini au avut un nivel crescut al oxitocinei, hormonul fericirii, intre un minut si cinci minute, iar ritmul cardiac a fost mai mic pana la o ora mai tarziu – dar cei fara caini nu aveau aceleasi beneficii.