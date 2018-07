Ia lectii si tine minte aceste reguli! Laura Cosoi te invata cum sa-ti organizezi vacanta

Laura Cosoi a devenit mama pentru prima data in urma cu mai putin de o luna de zile si, cu toate ca isi dedica timpul fiicei ei, ea a ramas activa pe blogul personal.

Pentru ca este perioada de concedii, aceasta a impartasit cu prietenii virtuali cum isi organizeaza vacantele.

”Din punctul meu de vedere e mult mai placut sa stau cu harta lumii in fata si sa ma gandesc unde sa merg, in functie de dispozitia de care o am in acel moment. Spre exemplu acum, vara, prefer destinatii din Europa, ca sa nu zbor foarte mult. Sunt locuri superbe pe „batranul” continent si pentru toate gusturile: locuri pitoresti de descoperit, plaje cu nisip fin, scaldate de soare, munti cu peisaje uimitoare, orase ca niste muzee in aer liber si asa mai departe. Iarna aleg destinatii mai indepartate, pentru ca atunci am si o vacanta mai lunga, de doua, trei saptamani sau chiar o luna.”, a marturisit ea.

De asemenea, ea a precizat ca vara alege destinatii din Europa, in timp ce iarna mizeaza pe locuri indepartate.

”Cat am chef sa zbor? Asta depinde in primul rand de cate zile libere am. Daca sunt putine, nu voi alege o destinatie indepartata, asa incat vacanta sa mi-o petrec in avion si sa ma intorc frustrata si mai obosita decat am plecat. Din cauza asta, vara aleg Europa. Anul trecut, am petrecut o vacanta minunata pe Coasta Amalfi, in sudul Italiei, una dintre cele mai frumoase zone ale acestei tari, inclusa in Patrimoniul Mondial al UNESCO. Daca vrei atmosfera romantica, peisaj pitoresc, sate pescaresti, dar si locuri cochete, interesante de vizitat, Coasta Amalfi e locul potrivit.”, a mai dezvaluit ea.

”Vremea e alt criteriu important pentru hotararea unei destinatii de vacanta. Spre exemplu, pentru perioada asta din an, mi se pare ideal Bali, unul dintre locurile mele preferate. Eu am fost in ianuarie si am prins vreo trei zile cu ploaie. Nu pot spune ca m-a deranjat, pentru ca nu au fost ploi „mocanesti” .

Locul propriu-zis il aleg asa: iau harta lumii in fata si ma gandesc pe unde am fost si ce mi-a placut cel mai mult, daca vreau sa merg in aceleasi locuri sau sa descopar altele noi. Bineinteles, iau in considerare si distantele. Cum spuneam, pentru plaja si mare Italia si Grecia mi se par ideale. Grecia este o destinatie superba de vacanta, sunt multe insule mai putin turistice, spectaculoase de-a dreptul.

Multi calatori prefera sa aleaga o varianta de destinatie unde se ajunge usor cu masina sau avionul. Din punctul meu de vedere e pacat. Sunt multe insule in Grecia unde, daca accepti si sa calatoresti un pic pe mare, vei fi rasplatit cu varf si indesat prin experienta pe care o vei avea acolo.”, a scris ea pe blogul personal.