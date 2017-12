Greseli pe care fiecare femeie trebuie sa le evite pentru a fi independenta financiar

Puteti gasi o multime de articole pe internet despre subiecte cum ar fi \”Cum sa-ti ajuti partenerul sa isi sporeasca cresterea financiara\”. Independenta financiara a femeilor este adesea neobservata.

Vrem sa va incurajam sa va acordati mai multa atentie si sa verificati cat de bine va gestionati propriile dvs. finante. Am facut o lista cu cele mai frecvente greseli pe care le fac multe femei, expunandu-se astfel saraciei.

1. Ochii inchisi

Femeile incearca din greu sa-si controleze cheltuielile. Ele numara restul in supermarketuri, pastreaza o evidenta a cheltuielilor zilnice si chiar dau vina pe partenerii lor daca nu exprima acelasi nivel de diligenta.

Este laudabil daca o femeie este hotarata sa-si controleze toate cheltuielile, dar ea ar trebui sa se gandeasca si la o distributie inteleapta a veniturilor. Este mai bine sa depui 10% din salariul dvs. direct intr-un cont bancar si sa cheltuiti restul in conformitate cu planul dvs. lunar. Acest lucru va va impiedica sa va strangeti centura in timpul lunii si sa va pastrati economiile intacte.

2. Iluzia bogatiei

Fiecare femeie cunoaste 101 modalitati de a economisi bani. Dar nu va puteti reduce cheltuielile la un nivel minim. Lucrurile ieftine vor trebui inlocuite sau reparate si nu veti evita noi cheltuieli.

3. Ce-i al meu e si al tau

Un cont de economii de familie in banca, un sot care va da bani pentru cheltuieli de zi cu zi si aproape toata proprietatea depusa sub numele lui este mult mai usoara … Daca va puteti recunoaste viata in aceste exemple, toate semnele indica o co-dependenta in cadrul familiei dvs.

4. Un sacrificiu constant

Sociologii britanici au fost uimiti de rezultatele cercetarilor lor, care au aratat ca femeile singure sunt mai bogate decat femeile casatorite, chiar daca au aceleasi venituri! Cu alte cuvinte, femeile singure au mai multi bani pusi deoparte. Este trist, dar este o realitate: de multe ori investim totul in casa noastra si refuzam sa cumparam chiar lucruri mici pentru noi insine. Acelasi comportament nu este la fel de obisnuit printre barbati ca si in randul femeilor. Singuri sau casatoriti, au intotdeauna niste economii pentru cheltuieli personale. Femeile ar trebui sa invete sa o faca si ele.