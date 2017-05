Greseli de evitat pentru a arata bine in poze

Multi oameni considera ca munca modelelelor consta in a fi frumoasa si a te uita in camera. Totusi, cand vine vorba de orice poza demna de a fi pe coperta unei reviste, o mare parte a succesului consta in abilitatile modelului de a poza si de a se prezenta in cea mai buna versiune a lor.

Noi am cercetat bazele artei modelingului si am compus o lista de sfaturi dobandite de la fotografi profesionisti. Speram ca acest articol te va ajuta sa arati intotdeauna cel mai bine in orice poza!

1. Scoate-ti barbia la inaintare

Problema: In orice poza, gatul trebuie sa fie vizibil. Incearca sa nu iti inclini capul in fata deoarece privirea ta va deveni dura si neprietenoasa.

Solutia: Incearca sa iti ridici putin capul. Poate ca pare o pozitie nenaturala, insa gatul tau va parea mai subtire si vei obtine un aer de eleganta.

2. Nu iti incrucisa mainile

Problema: Sa iti inclini capul fara sa cobori umeri nu pare natural. Atunci cand iti incrucisezi mainile toata figura ta este ascunsa.

Solutie: Atunci cand te uiti in camera intoarce-ti corpul putin intr-o parte. Lasa mainile pe langa corp usor departate. Pe aceasta cale, gatul tau va parea mult mai subtire, iar conturul corpului tau va fi mult mai definit.

3. Ai grija la pozitie

Problema: Chiar si atunci cand stai usor cocosata, gatul tau se scurteaza si ti se adauga cateva kilograme la nivelul taliei.

Solutie: Indreapta-ti spatele, lasa umerii pe spate si apleaca-te usor in fata la nivelul taliei. Daca stai jos, nu iti sprijini spatele pe spatar. Ca sa iti definesti si mai bine corpul, incearca sa stai usor intoarsa catre camera.



4. Schimba unghiul

Problema: Cand stai cu picioarele spre aparat, silueta ta pare grosolana si ca o cutie. Atunci cand iti alegi un unghi gresit mainile si picioarele tale pot parea mai scurte decat sunt in realitate.

Solutie: Pentru a rezolva aceasta problema trebuie sa schimbi unghiul, intorcandu-te putin pe o parte. Pentru a evita iluzia unui singur picior, pune un picior putin mai sus decat celalalt.

5. Scoate-ti fata in evidenta

Problema: Sa iti sprijini capul in pumn nu este o idee buna. Pozitia pare dura si deloc naturala.

Solutie: O idee mai buna este sa scoti in evidenta conturul fetei cu degetele intinse. Pentru o pozitie naturala si relaxata a mainii si a incheieturii incearca sa tii un pix in mana cu 2 degete, apoi renunta la el si incearca sa memorezi pozitia.