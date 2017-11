Greseala care iti poate sabota intregul antrenament

Indiciu: are de a face cu ce exercitiu va incepeti antrenamentul! Probabil banuiti ca exista o multime de secrete pe care instructorii personali nu le dezvaluie fara a fi platiti.

Cand vine vorba de rezultate, iata un sfat de la un instructor personal certificat: Poate doriti sa reganditi ordinea antrenamentului.

Majoritatea oamenilor merg direct la aparatele cardio inainte de a ridica o singura gantere. Cardio iti creste pulsul si iti pune muschii in miscare, dar acest lucru poate sa dauneze pe termen lung. De aceea, instructorul personal, Max iti recomanda sa incepi antrenamentul cu greutati.

“Este o greseala mare si foarte des intalnita deoarece te epuizezi inainte de a trece la antrenamentul cu greutati.”

Potrivit lui Max, o sesiune cardio intensa iti poate consuma toata energia si vei fi epuizata pana ajungi la greutati, asadar antrenamentul propriu-zis nu va mai fi la fel de eficient. Epuizarea dinaintea antrenamentului cu greutati te poate face mai predispusa la accidentari. Ridicarea de greutati este cea mai buna metoda de a arde caloriile. Ce ai de pierdut?

De asemenea, nici ridicarea de greutati fara o incalzire in prealabil nu te va ajuta sa te tonifiezi. Pentru a evita accidentarile trebuie sa stii cum sa iti pregatesti corpul pentru un antrenament. “Incalzirea iti pune sangele in miscare pentru a-ti lubrifia articulatiile, fapt care previne fracturile.”, a declarat William Suggs, un antrenor personal certificat si nutritionist sportiv licentiat in New York. Acesta va recomanda sa incepeti cu o plimbare de 10 minute sau cu o incalzire usoara.

Pentru a obtine rezultate in urma antrenamentului, mergi cat mai repede posibil la peretele cu greutati. Asigura-te ca nu faci si alte greseli care iti pot strica antrenamentul.