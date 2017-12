Fotografii istorice care arata partea interesanta a trecutului

Ca o masina a timpului, pozele vechi ne transporta in urma cu cateva decenii, intr-o atmosfera a timpurilor trecute. Persoanele capturate in poza par complet diferite, dar, in realitate, au simtit aceleasi sentimente umane ca noi toti.

Noi am cules cateva poze istorie emotionante pe care le impartasim cu tine.

Copii care merg pe gheata in Rusia, 1968

Un bar din Paris, 1960

Un cuplu de tineri care danseaza, 1950

O fata a mers la scoala in fusta mini, 1960

Reacta unui copil cand l-a intalnit pe wrestlerul francez Andre Gigantul, 1970

Un soldat se intoarce acasa din razboi, 1940