Exista un sat olandez in care toti rezidentii sunt urmariti in mod constant, dar este pentru binele lor

Acest loc linistit din Olanda pare a fi pe deplin de neimaginat la prima vedere. Rutina zilnica a celor 150 de locuitori pare complet normala: mananca, dorm si merg la cumparaturi. Cu toate acestea, fiecare dintre ei este urmarit indeaproape.

Noi dorim sa va impartasim povestea uneia dintre cele mai uimitoare comunitati: o unitate speciala de ingrijire pentru varstnicii care sufera de dementa.

Ideea de a deschide o astfel de institutie i-a venit lui Yvonne van Amerongen in 2009. Lucra intr-o casa de ingrijire medicala de mult timp si era familiarizata cu trasaturile clinice si evolutia bolii la pacientii cu dementa. La un moment dat, s-a intrebat: \”Ce vrem cu adevarat pentru noi si pentru parintii nostri?\” Deci, ea a decis sa creeze Hogeweyk, prima facilitate de acest gen.

Pacientii nu sunt izolati in saloane. Dimpotriva, ei traiesc o viata obisnuita: viziteaza restaurante sau se intalnesc cu vecinii sa joace jocuri de masa. Nu au nici o idee ca stau intr-o unitate de ingrijire mentala.

Complexul este complet echipat pentru o viata confortabila si include o zona cu alei, gradini, salon de coafura si chiar un mic teatru!

Casele sunt construite in functie de perioada in care memoria pacientului a inceput sa mai functioneze in mod corespunzator: in stilul anilor 1950, 1970 sau chiar in anii 2000. Fiecare nou venit poate alege un loc de cazare pe baza preferintelor.

Pacientii traiesc in grupuri de 5-6 persoane cu unul sau 2 ingrijitori. Yvonne van Amerongen considera ca comunicarea constanta si interactiunea cu lumea ii ajuta pe pacienti sa ramana calmi si sa previna avansarea bolii. De fapt, cercetarile au aratat ca singuratatea poate fi la fel de periculoasa ca fumatul si de doua ori mai periculoasa decat obezitatea.

Sotul unuia dintre locuitorii din Hogeweyk isi impartaseste gandurile despre aceasta viata: “Acesta este un spatiu sigur in care oamenii se pot bucura de schimbarea anotimpurilor si sa simta cand vremea se incalzeste sau se raceste. Pot merge la cafenea pentru ceasca de ceai, sa mearga la o plimbare. ” Personalul medical este prezent in mod constant in centru, dar personalul pretinde ca este casier, muncitor sau rezident si nu atrage atentia. Intreaga asezare pare foarte asemanatoare cu un sat, cu exceptia faptului ca majoritatea populatiei este formata din varstnici, iar produsele de la supermarket sunt gratis.