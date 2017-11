Ed Mosberg are 92 si a scapat din 2 lagare de concentrare, dar e mai fericit decat majoritatea oamenilor! Secretul sau

Ed Mosberg s-a nascut in 1926 in Cracovia, Polonia. In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a fost inchis in lagarele de concentrare din Plaszow si Mauthausen si a reusit sa supravietuiasca. Ed si-a pierdut toata familia in timpul Holocaustului. Dupa ce si-a recuperat libertatea, s-a mutat in SUA si locuieste acum acolo. Ed are o sotie, Cecile, pe care o iubeste foarte mult.

Noi am decis sa aflam cum acest barbat de 92 de ani reuseste sa ramana sanatos, activ si fericit in ciuda tuturor dificultatilor vietii.

1. Face miscare

La 92 de ani, Ed Mosberg face exercitii in fiecare zi, facand 100 de flotari, abdomene si trepte hidraulice timp de 10 minute pe o banda de alergare. In plus, petrece mult timp in aer liber.

“Trebuie sa fiu in forma pentru sotia mea. Ori de cate ori are nevoie de mine, sunt acolo pentru ea. Aceasta este prioritatea mea. Ma trezesc la ora 5 dimineata si alerg pe banda.”

2. Este impreuna cu persoanele iubite

“Inca mai am cosmaruri ocazional. Sotia mea, Cecile, le are in mod regulat. Uneori plange in timp ce doarme si isi striga surorile. Doar iubirea noastra ne ajuta sa umplem aceasta goliciune si amaraciunea pierderii. suntem aici impreuna.”, spune Ed Mosberg.

Sotia lui se afla intr-un scaun cu rotile, dar asta nu o deranjeaza prea mult pentru ca Ed o ajuta pe Cecile cu totul.

3. Nu mananca peste masura

“Nu mancati prea mult – este cel mai rau lucru: oamenii se suprasolicita, pur si simplu spun” Vreau sa mananc “si isi indeplinesc imediat dorinta, fara sa-si dea seama daca le e foame sau pur si simplu sunt plictisiti. Iti poti controla chiar si foamea reala.

Astazi dimineata, am avut un pahar de apa, o ceasca de cafea cu zahar si o jumatate de cutie de iaurt. Cafeaua imi da o multime de energie pentru a sari peste masa de pranz si pentru a avea doar cina. Uneori fac asta.

Ed a cerut sa nu-i spuna fiicei sale modul in care mananca. Il va certa, a spus el.

4. Isi pastreaza calmul si nu se ingrijoreaza pentru lucruri neinsemnate

Nu trebuie sa iti irosesti timpul pe manie si suparari.

In ciuda tuturor greutatilor vietii si a pierderii familiei, Ed Mosberg iarta complet Germania moderna pentru ca intelege ca 99% dintre acei oameni care au facut Holocaustul nu mai traiesc acum.