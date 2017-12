Doliu in Romania! Regele Mihai A MURIT

Majestatea Sa Regele Mihai I al Romaniei a murit. Anuntul a fost facut marti, printr-un comunicat de presa, emis de Casa Regala a Romaniei.

Regele Mihai a murit pe data de 5 decembrie, la ora 13:00 a Romaniei.

Regele Mihai (96 ani) s-a nascut pe 25 octombrie 1921, la Sinaia, ca fiu al lui Carol al II-lea si al sotiei sale, Elena a Greciei, si a domnit intre 1927 si 1930, prin intermediul unei Regente, precum si intre 1940 si 30 decembrie 1947, cand a fost silit sa abdice si sa plece in exil.

Regele Mihai I este singurul fost sef de stat in viata din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial.

La inceputul anilor ʼ90, Regele a fost demonizat de birourile de propaganda ale celor „emanati” de evenimentele din 1989: vezi episodul sinistru al urmaririi de pe autostrada si al expulzarii din tara sub amenintarea armelor, vezi si imundul articol publicat de cotidianul “Adevarul” sub semnatura unui gazetar caruia nu-i pomenesc numele din motive de igiena : “Fir-ai al naibii, Majestate!”.

In 1992 i s-a permis sa-si viziteze tara cu prilejul Sarbatorilor Pascale. Vizita a avut loc in perioada 25-27 aprilie, iar sosirea Regelui la Bucuresti a scos in strada mai multi oameni decat in oricare alt prilej din istoria Romaniei.

Speriati de uriasul val de simpatie cu care a fost intampinat Regele, puterea de atunci i-a interzis acestuia accesul in tara pentru inca cinci ani.

Abia in 2001, Familia Regala si-a stabilit resedinta in tara, la Palatul Elisabeta.

Regele Mihai a cunoscut-o pe principesa Ana de Bourbon-Parma la Londra, in 1947, cand a participat la casatoria principesei Elizabeth a II-a a Marii Britanii cu principele Philip, duce de Edinburgh.

Regele Mihai I si pricipesa Ana de Bourbon-Parma, care a devenit, astfel, regina Ana, s-au casatorit pe 10 iunie 1948, in Grecia, la invitatia regelui Pavlov si a reginei Frederica ai Greciei. Casatoria lor a durat pana la decesul Reginei, in 2016.

Regele Mihai I si Regina Ana au cinci fiice: Principesa Mostenitoare Margareta, Principesa Elena, Irina Walker, Principesa Sofia si Principesa Maria.