Cum va fi vremea de Rusalii 2018! Prognoza meteo pentru sfarsitul saptamanii

Vremea ne-a dat batai de cap, insa meteorologii au vesti bune pentru sfarsitul saptamanii, cand crestinii ortodocsi vor sarbatori Rusaliile.

Asadar, conform Administratiei Nationale de Meteorologie, la finalul lunii mai, cand este si sarbatoarea de Rusalii 2018, temperaturile vor fi in crestere, dupa ce, la mijlocul lunii, s-au inregistrat precipitatii in toata tara.

Sambata, 26 mai

Sambata, in prima zi de minivacanta, va fi vreme frumoasa in majoritatea regiunilor. In vestul tarii se vor inregistra temperaturi ridicate, cuprinse intre 27 – 29 de grade Celsius. In sudul tarii, de asemenea, va fi cald, maximele urmand a fi cuprinse intre 26 – 29 de grade. Vremea pe litoral pe 26 mai este, de asemenea, in media lunii, dar temperaturile sunt mai joase fata de mediile din restul tarii, cuprinse intre 21 si 25 de grade Celsius. De asemenea, nu sunt excluse precipitatiile.In Bucuresti va fi timp frumos, cu temperaturi de 27 – 28 de grade Celsius. In estul tarii, de asemenea, va fi timp frumos, cu temperaturi intre 24 – 27 de grade Celsius. La munte, in schimb, s-ar putea inregistra precipitatii. Maximele sunt cuprinse intre 15 – 19 grade.

Duminica, 27 mai

Vremea de Rusalii va pastra trendul din prima zi de minivacanta. Va fi cald in vestul tarii, cu temperaturi intre 27 si 29 grade Celsius. La fel si in sud-vestul tarii, unde maximele bat tot spre 29 de grade.In sud, de asemenea, va fi frumos, cu temperaturi intre 25 – 28 de grade Celsius. In estul si nordul tarii temperaturile sunt putin mai scazute, estimate intre 22 si 26 de grade. Maxime de 25-26 de grade sunt anuntate si in centrul Romaniei.La munte vor creste temperaturile, cu valor intre 18 si 21 de grade, dar raman, in continuare, sanse de precipitatii.

Luni 28 mai

In a treia zi de minivacanta in sudul tarii temperaturile cresc spectaculos si sunt semne de canicula. Maximele vor fi de 28 – 30 de grade Celsius.In estul Romaniei, de asemenea, va fi mai cald, cu temperaturi intre 26 – 28 de grade Celsius. In vestul tarii, de asemenea, vor fi temperaturi ridicate. La amiaza vor fi 26 – 29 de grade. In centrul tarii maximele vor fi in jurul de 26 de grade Celsius.Vremea pe litoral in ziua de luni, 28 mai, va fi mai calda ca zilele trecute si maximele vor urca pana la 24-27 de grade Celsius.In Bucuresti va fi cald, prognoza indica temperaturi de 30 de grade.