Cum va fi vremea de 1 Mai! Prognoza pe regiuni

N-a mai ramas mult pana cand mii de romani se vor bucura de minivacanta de 1 Mai, iar Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 27 aprilie – 10 mai.

Afla cum va fi vremea de 1 Mai, pe regiuni, mai jos!

Vremea de 1 Mai Banat

La inceputul primei saptamani valorile termice vor scadea accentuat, de la maxime in data de 27 aprilie, in medie regionala, de 24…25 de grade si minime de 10…12 grade, pana la 11…12 grade pe parcursul zilei de miercuri, 29 aprilie, si in jur de 4 grade joi dimineata. Apoi temperaturile vor creste usor si se vor apropia de mediile climatologice specifice perioadei. Astfel, valorile diurne vor oscila intre 17 si 22 de grade, iar cele nocturne intre 6 si 10 grade.

Vor fi posibile ploi aproape zilnic, pe tot parcursul intervalului de prognoza. In jurul datei de 28 aprilie vor fi mai ales averse, pe arii extinse si moderate cantitativ.

Vremea de 1 Mai Crisana

Intervalul 29 aprilie – 3 mai va fi caracterizat de o vreme mai rece decat in mod obisnuit, cu media regionala a temperaturilor maxime intre 10 si 18 grade (cele mai scazute valori urmand a se inregistra pe 29 aprilie), iar cea a minimelor de 3…6 grade. Apoi, pana la mijlocul celei de-a doua saptamani de prognoza, vremea va intra intr-un proces de incalzire treptata, temperaturile diurne tinzand spre 22 de grade, iar cele nocturne oprindu-se la 10 grade. Din 7 mai si pana la sfarsitul intervalului, vremea se va raci, iar valorile termice medii se vor situa usor sub cele normale in aceasta perioada.

Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata aproape in fiecare zi, pana la sfarsitul intervalului. Vor fi si averse, insemnate cantitativ pe 28 aprilie, dar izolat si in jurul datelor de 1, 2, 5, 6 si 9 mai.

Vremea de 1 Mai Transilvania

In prima saptamana de prognoza, regimul termic va fi caracterizat de variatii semnificative de la o zi la alta. Cele mai ridicate valori sunt de asteptat pe 27 si 28 aprilie, cand vor fi, in medie, maxime de 20…22 de grade, dar si pe 1 mai, cand se vor inregistra in jur de 19 grade, in timp ce pe 29 aprilie, cea mai rece zi din interval, valorile termice diurne vor fi de doar 11…12 grade.

Temperaturile minime vor marca o scadere accentuata, de peste 6 grade, din 29 pana in 30 aprilie, cand se vor apropia de pragul de inghet. Ulterior, vremea va intra intr-un proces de incalzire, iar valorile termice se vor situa in jurul celor normale in aceasta perioada. Astfel, media temperaturilor maxime va fi de 16…20 de grade, iar cea a minimelor de 4…7 grade.

Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in 28 si 29 aprilie, cand vor fi posibile si cantitati de apa mai insemnate, apoi dupa data de 1 mai, este posibil sa ploua aproape zilnic.

Vremea de 1 Mai Maramures

Vremea va fi calda in primele doua zile de prognoza, insa, in 29 aprilie, valorile termice vor scadea accentuat, cu peste 10 grade, ajungand la maxime diurne de 10…11 grade si minime nocturne in jurul valorii de 2 grade. Apoi temperaturile vor creste usor, astfel ca, pe 1 mai, mediile regionale ale maximelor, de 17…18 grade, si ale minimelor, de 5…6 grade, vor caracteriza o vreme normala pentru aceasta perioada. Din 2 mai si pana la sfarsitul intervalului, vor fi oscilatii usoare de la o zi la alta, dar valorile termice, atat cele diurne, cat si cele nocturne, se vor apropia de mediile climatologice specifice perioadei. Vor fi posibile ploi aproape zilnic, dar pe 28 aprilie pe arii extinse vor fi averse, moderate cantitativ.

Vremea de 1 Mai Moldova

Pana la sfarsitul lunii aprilie, vremea se va raci accentuat, astfel incat maximele termice vor scadea pana la 15 grade in 29 si 30 aprilie. Ulterior, desi valorile termice vor marca o crestere treptata, se vor mentine usor sub cele normale in prima decada a lunii mai. Astfel, maximele se vor incadra intre 16 si 20 de grade, cu valorile cele mai ridicate in zilele de 1, 5 si 6 mai.

Temperaturile nocturne vor avea o evolutie similara, cele mai scazute minime, in medie de 4…5 grade, urmand a se inregistra pe 30 aprilie si 1 mai. Vor fi posibile ploi in tot intervalul de prognoza, dar cu o probabilitate mai mica in 27 si 30 aprilie, respectiv 1 mai. In 28-29 aprilie sunt de asteptat averse pe arii extinse, mai insemnate cantitativ.

Vremea de 1 Mai Dobrogea

In toata regiunea, intervalul 30 aprilie – 4 mai va fi caracterizat de o vreme mai rece decat in mod obisnuit, cu media regionala a temperaturilor maxime de 16…17 grade, iar cea a minimelor de 7…9 grade. In rest intervalului, valorile termice medii vor fi apropiate de cele climatologic normale, cu maxime ce se vor situa in jurul valorii de 18 grade si minime intre 9…11 grade. Probabilitatea pentru aparitia temporara a ploilor slabe va fi mai ridicata in intervalele 28-30 aprilie si 2-8 mai.

Vremea de 1 Mai MUNTENIA

Vremea va fi deosebit de calda in primele doua zile de prognoza. Insa in 29 si 30 aprilie, valorile termice vor scadea, ajungand la maxime diurne de 17…18 grade si minime nocturne in jurul valorii de 6 grade. Din 1 mai si pana la sfarsitul intervalului vor fi oscilatii usoare de la o zi la alta, dar, in medie, valorile termice, atat cele diurne, cat si cele nocturne, se vor apropia de mediile climatologice specifice perioadei. Prin urmare, maximele se vor incadra, in medie regionala, intre 18 si 22 de grade, iar minimele intre 7 si 10 grade. Aproape zilnic vor fi posibile ploi, care vor avea si caracter de aversa si izolat pot fi mai insemnate cantitativ, cu precadere in 28-29 aprilie.

Vremea de 1 Mai OLTENIA

La inceputul primei saptamani, valorile termice vor scadea accentuat, de la maxime, in medie regionala, de 24 de grade si minime de 10…11 grade in data de 27 aprilie, pana la 15 grade, miercuri, 29 aprilie, si in jur de 5 grade in timpul diminetii de joi, 30 aprilie. Apoi, desi valorile termice vor marca o crestere treptata, se vor mentine, in general, usor sub cele normale in aceasta perioada. Astfel, maximele se vor incadra intre 17 grade in zilele de 30 aprilie si 2 mai si 23 de grade in data de 6 mai. Temperaturile nocturne vor avea o evolutie similara, cele mai scazute minime, in medie de 6 grade, urmand a se inregistra pe 3 mai, iar cele mai ridicate, de 10 grade, fiind asteptate in jurul datei de 7 mai.

Vor fi posibile ploi slabe in aproape tot intervalul de prognoza, insa in jurul datei de 28 aprilie vor fi mai ales averse, insemnate cantitativ, si se vor semnala pe arii mai extinse.

Vremea de 1 Mai la munte

Debutul intervalului de prognoza va fi caracterizat de o scadere accentuata a valorilor termice, de la temperaturi maxime, in medie de 13…14 grade si minime de 5…6 grade, pana la 6…7 grade pe 29 si 30 aprilie si aproximativ -2 grade in dimineata zilei de joi, 30 aprilie. Pana spre inceputul saptamanii viitoare, regimul termic va avea variatii de la o zi la alta, iar la jumatatea celei de-a doua saptamani a intervalului de prognoza va deveni apropiat de cel inregistrat in primele zile.

Se vor semnala precipitatii aproape in fiecare zi, dar in 28-29 aprilie acestea vor cadea pe arii extinse, vor avea mai ales caracter de aversa si, izolat, vor fi insemnate cantitativ.