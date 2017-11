Cum va arata lumea in 1000 de ani

Acum un an, legendarul Stephen Hawking a declarat ca omenirea mai poate supravietui doar 1000 de ani.

Noi am dorit sa aflam daca viitorul nostru este compromis sau nu, asa ca am pus cap la cap cele mai interesante preziceri despre noul mileniu.

1. Oamenii vor trai 1000 de ani

Miliardarii deja investesc milionae de dolari pentru gasirea unei metode ce poate incetini sau chiar opri imbatranirea complet. In 1000 de ani, medicii ar putea gasi remedii pentru fiecare compus ce cauzeaza imbatranirea tesuturilor. Deja exista ustensile ce pot modifica genele, fapt ce poate face oamenii imuni la boli.

2. Oamenii se vor muta pe o alta planeta

In 1000 de ani, singura modalitate prin care omenirea va reusi sa supravietuiasca este sa se mute altundeva in spatiu. SpaceX are misiunea de a face posibila mutarea cizilizatiei intr-un alt oras de pe Marte. Fondatorul companiei, Elon Musk, spera sa isi lanseze prima racheta pana in anul 2022, cu 4 persoane care vor zbura pe Marte pana in 2024.

3. Vom arata cu totii la fel

Dr. Kwan a emis o ipoteza ca in viitorul indepartat (peste 100.000 de ani) oamenii vor avea o frunte mai mare, nari mai mari, ochi mai mari si tenul mai pigmentat. Oamenii de stiinta deja lucreaza la o modalitate prin care pot modifica genomii, astfel incat parintii sa poate alege felul in care vor arata copiii lor.

4. Vor exista computere foarte rapide si inteligente

In 2014, un supercomputer a putut indeplini cu cea mai mare acuratete de pana acum o simulare a creierului uman. Peste 1000 de ani, se zvoneste ca viteza computerelor va putea intrece viteza creierului si va putea rezolva sarcini pe care un computer normal le poate face in 10 ani.

5. Cu totii vom vorbi aceeasi limba

Se spune ca peste 100 de ani, 90% din limbi vor disparea din cauza migratiei, iar cele care vor ramane se vor simplifica.