Cum se prelucrează blana naturală pentru crearea hainelor?

Companiile cu tradiție în domeniu acordă o atenție deosebită întregului proces de prelucrare a pielii, acesta fiind cel mai important pas în obținerea unei haine de blană de calitate. Este bine să apelezi la un furnizor cu experiență când vrei să cumperi o astfel de piesă vestimentară pentru a fi sigură că vei avea un articol de îmbrăcăminte așa cum ai visat.

Ce este de fapt blana naturală?

Blana reprezintă un strat de păr des sau de lână care crește pe pielea unui animal. Aceasta se folosește în special în confecționarea hainelor sau accesoriilor ca pantofi, genți sau căciuli. Pentru a deosebi o piele autentică de una artificială sunt anumite criterii de care este bine să ții cont. În cazul blănii naturale, firele de păr sunt fixate direct pe aceasta, spre deosebire de haina artificială care are prevăzută o țesătură sintetică intermediară la baza materialului ei. Acest lucru se observă verificând baza pielii și totodată puful fin și dens de sub firele superioare ale ei ce are rolul și de a menține eficient caldura.

Care sunt metodele de prelucrare a blănii?

Prima fază este tratarea pieilor prin sărare și răcire, procedee utilizate în scopul conservării acestora. După ce sunt menținute un anumit timp la o temperatură scăzută cuprinsă între 3-7 grade Celsius urmează prelucrarea mecanică prin spălare, decarnare și piclare a pieilor. Va rezulta un material întins, tuns și lustruit pregătit pentru următorul pas de îmbinare și potrivire a diferitelor bucăți ale acesteia pentru a rezulta o haina de blană naturală perfectă.

La ce ținute se poartă haina din blană?

Haina de blană va fi mereu în tendințe, iar în fiecare an designerii propun modele, culori și stiluri diferite ce mulțumesc toate gusturile. O piesă versatilă, foarte ușor de integrat în orice garderobă, haina de blană se poate asorta diferit în funcție de ocazia în care este purtată. La o ținută office se asociază cu un costum elegant sau dacă vrei să obții un outfit casual este suficient să îți pui o pereche de jeanși alături de un pulover dintr-un material fin. Pentru o apariție spectaculoasă în cazul femeilor, o rochie strălucitoare va face cu siguranță diferența.

Pentru bărbați este puțin mai simplu pentru că o geacă de iarnă pentru bărbați cu blană se poate asorta cu diverse piese de îmbrăcăminte elegante sau cu texturi mai puțin pretențioase pentru un efect cool.

Care sunt caracteristicile unei haine de blană?

Calitatea aspectului unei astfel de piese vestimentare este un criteriu principal de luat în seamă atunci când vrei să cumperi un produs de acest gen. Textura ei este strălucitoare, iar finisajele legate de închidere, cusături, buzunare sau îmbinările părților constitutive trebuie să fie perfecte. Confortul termic și rezistența materialului reprezintă alte două trăsături speciale care vor caracteriza o blană de calitate. Va menține constantă căldura corpului, iar în același timp lasă pielea să respire, împiedicând transpirația sau încălzirea excesivă.

Versatilitatea și caracterul său atemporal o face un element statement în garderobă ce te va scoate din anonimat indiferent de sezonul în care o porți, păstrându-și strălucirea și farmecul de fiecare dată!