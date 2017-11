Cum sa te calmezi la volan! Agresivitatea in trafic poate duce la accidente grave

Statisticile arata ca tot mai multi soferi isi pierd controlul in trafic. Conducatorii auto injura, vocifereaza, se angajeaza riscant in depasirea cozilor, au un comportament periculos si chiar ajung sa atace alti soferi.

Psihologii sunt de parere ca toti suntem intr-o masura agresivi la volan, desi unii nu se manifestat atat de furios.

Faptul ca esti stresat la volan, injuri, conduci cu viteza, tipi, claxonezi prelungit, arati gesturi obscene, depasesti cozile, faci depasiri bruste si riscante, te simti cuprins de furie, intri in competitie cu alti soferi sau ai impunsul de a conduce periculos, sunt doar cateva dintre simptomele sofatului agresiv.

Metodele oferite de specialisti pentru a te relaxa la volan si a evita soferii furiosi sau agresivi:

Pleaca mai devreme cu 30 de minute

Faptul ca nu esti in intarziere te va relaxa si vei avea mai multa rabdare cu cei din jur.

Da o mana de ajutor

In loc sa injuri si sa intri in competitie cu ceilalti participanti in trafic, mai bine ii ajuti. Lasa-i sa se bage in fata ta, sa te depaseasca. Cu cat esti mai amabil, cu atat stresul se risipeste.

Asculta pasagerii

Atunci cand esti nervos si iritat, asculta de pasageri, acestia s-ar putea sa aiba ceva de spus in privinta atitudinii voastre.

Asculta muzica

Un CD cu muzica linistitoare iti va tine mintea ocupata.

Claxoneaza pasnic

Claxonatul agresiv poate fi considerat semn de insulta si produce mai multa tensiune. O puteti evita claxonand pasnic sau deloc.