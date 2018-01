Cum sa le faci fata badaranilor intr-un mod inteligent

Se intampla mereu sa interactionezi cu oameni nepoliticosi pe care sa-i antipatizezi, insa se spune ca nu ar trebui sa te cobori la nivelul lor. Iata cum sa reactionezi cand ii ai in preajma.

Incearca sa le intelegi punctul de vedere si sa abordezi situatia cu calm

Oamenii au tendinta de a se comporta necivilizat de cate ori sunt suparati din diverse motive si isi varsa frustrarile pe cei din jur.

Desi consideri ca nu ar trebui sa-si verse nervii pe tine, trebuie sa intelegi ca fiecare are un moment in care se comporta necugetat.

Daca intalnesti totusi oameni care sunt in mod constant grosolani cu tine, la munca, scoala sau pe strada si iau in deradere tot, nu are sens sa te pui la mintea lor.

Cand cineva te jugneste, uita-te in ochii ei si roag-o sa inceteze

Atunci cand cineva iti vorbeste urat fara un motiv anume este indicat sa-i spui intr-un mod politicos, pe un ton neutru fraze precum “nu este nevoie de agresiune” sau “hai sa fim civilizati”. Nu-l lasa sa vada cat esti de afectata si ramai calma, nu este indicat sa fii agresiva. Nu intra in polemici, nu trebuie sa-i demonstrezi absolut nimic, trebuie doar sa incerci sa diminuezi putin comportamentul lui grosolan.

Cand cineva este nepoliticos cu tine din cauza unei neintelegeri, asuma-ti vina si lamureste lucrurile

Trebuie sa incerci sa rezolvi pe cale amiabila, chiar daca ti se raspunde cu o furie necontrolata. Macar vei sti ca ai facut tot ce iti sta in putinta.

Exista oameni care nici macar nu realizeaza ca sunt neciopliti pentru ca nu au invatat la timp anumite reguli de politete.